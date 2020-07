18 Gedeeld

Breadline Plaza is een populaire trekpleister in Windwardside. Foto: PCN

Kralendijk- Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) heeft het Breadline Plaza complex in Windwardside, aangekocht. Met deze aankoop is de eerste investering voor PCN op Saba een feit.

Breadline Plaza is een uniek complex en geliefd bij zowel omwonenden en huurders. Het complex bevindt zich aan de oostzijde van Saba, in hart van Windwardside en heeft een belangrijke maatschappelijke waarde. Breadline Plaza omvat naast een 4-tal residentiële units o.a. een bakkerij, een opticien, een restaurant, een tandartsenpraktijk en een post/koerierskantoor.

PCN heeft de afgelopen maanden actief gewerkt aan de verdere uitbouw van haar lokale beleggingen op de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba (BES). De investeringen vinden plaats via een speciaal daarvoor in het leven geroepen vehikel, de Participatiemaatschappij Caribisch Nederland (PMCN); een 100% dochter van PCN. De aankoop past binnen het lokale beleggingsbeleid, zoals enige tijd geleden vastgesteld door het Fonds. Harald Linkels, bestuursvoorzitter van PCN, is verheugd over de aankoop. “Saba stond hoog op de wenslijst van PCN. De aankoop van Breadline Plaza past binnen de plannen van PCN om op alle BES-eilanden en binnen de diverse sectoren te investeren”.

Vertrouwen

Walter Blijleven, directeur van PMCN, heeft het overgrote deel van de voorbereidingen verricht en de onderhandelingen gevoerd met de voormalige eigenaar, de familie Peterson. “Gelukkig hebben wij een groot deel van de voorbereidingen reeds vóór de Corona perikelen kunnen opstarten en afronden. De prettige en open samenwerking met de familie Peterson hebben hier zeker positief aan bijgedragen. Het afronden van de aankoop is niet alleen belangrijk vanuit economisch perspectief, maar geeft ook een essentieel signaal van vertrouwen in de toekomst af, als ook van de inzet van PCN aan de drie BES-eilanden”.

Stanley Peterson vult aan: “Wij zijn heel tevreden over de samenwerking met PCN en dankbaar voor het vertrouwen dat in het complex, in ons en zeker ook in Saba gesteld wordt. De overname garandeert het behoud van de maatschappelijke, centrale functie van Breadline Plaza. Wij zijn met zijn allen hoopvol dat, met de heropening van het luchtruim, er aanstonds weer betere tijden aanbreken voor Saba”. Peterson blijft overigens als manager verbonden aan Breadline Plaza.

Niet het laatste project

De aankoop van Breadline Plaza is de eerste concrete investering op Saba, maar volgens PCN-bestuursvoorzitter Harald Linkels, zeker niet de laatste. “We kijken naar verschillende interessante projecten op Saba; echter de recente Corona-ontwikkelingen dwingen ons logischerwijs met voorzichtigheid te handelen om tot weloverwogen besluiten te komen”, aldus Linkels.