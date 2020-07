277 Gedeeld

Kralendijk – De eerste muurschildering van de deelnemers van Street Colors Bonaire bij het buurtcentrum in Nort’i Saliña is zo goed als klaar.

Onder begeleiding van de coaches Loes Hak, Ghislaine Monte, Robert Kramp, Judmar Emerenciana en Tatiana Nicolaas hebben 12 jonge deelnemers vijf weken lang geschilderd. Er is gekozen voor graffiti stijl gemixt met beelden uit de Indiaanse cultuur, de roots van Nort’i Saliña.

Dit is het eerste project van Street Colors Bonaire. In Augustus worden de kwasten en spuitbussen weer opgepakt en gaan er nog vele muren volgen.

Street Colors Bonaire is een project van Fundashon Plataforma Kultural en wordt mede mogelijk gemaakt door Fonds voor Cultuurparticipatie, Fonds 21 en Openbaar Lichaam Bonaire.

