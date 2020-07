61 Gedeeld

Kralendijk – Nog geen week na de grote schoonmaak van Selibon op het APNA terrein, heeft Selibon kennis gekregen van afval wat wederom illegaal is gestort op deze plek.

Het grootste gedeelte van het afval bestaat uit kindertekeningen en knutselmateriaal voor kinderen. Er is zelfs een schild van een zeeschildpad ontdekt. Selibon heeft onmiddellijk contact opgenomen met de STCB (Sea Turtle Conservation Bonaire) om dit schildpadschild aan hen over te dragen.

Indien er mensen zijn die eventueel herkennen van wie dit afval is, worden verzocht om dit direct te melden bij de Selibon of de politie. Aan de Bonairiaanse bevolking doet Selibon de volgende oproep: ‘Laat ons verantwoordelijke burgers zijn en stoppen met afval in de mondi te storten!’

