Between 2 Buns is het eerste restaurant dat mee doet aan het ledenpas project van AFBW. AFBW leden krijgen een korting van 5% bij Between 2 Buns. Daarnaast kunnen de leden ook genieten van speciale aanbiedingen.

AFBW wil namens al haar leden de eigenaar van Between 2 Buns mevrouw Ana Makaai bedanken voor haar medewerking aan dit project.

AFBW wil andere ondernemers aanmoedigen ook mee te werken aan dit geweldige project.

Op de foto ziet u het moment dat de vakbondsleden hun lidmaatschapspas overdragen aan de werknemers van Between 2 Buns, dit als symbool dat de lidmaatschapspas wordt geaccepteerd, ook zijn er twee bestuursleden van AFBW aanwezig.

