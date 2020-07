347 Gedeeld

Willemstad- Als het aan Curaçao Airport Partners (CAP) ligt, zullen vertrekkende passagiers naar het buitenland binnenkort 210 dollar per persoon af moeten tikken.

Dat staat in een brief die de luchthaven stuurde naar diverse stakeholders voor wat zij formeel omschrijft als een ‘consultatie’, hoewel zij ook aangeeft dat zij op grond van huidige bepalingen die tarieven vast zou mogen stellen.

Voor vluchten naar Bonaire gaat het om bijna 75 dollar per passagier. Passagiers voor vluchten naar Aruba of Sint Maarten zouden net geen 150 dollar per passagier moeten aftikken, terwijl transferpassagiers in plaats van de huidige 10 dollar een totaal van ruim 51 dollar moeten betalen.

Overeenkomst

CAP schrijft in haar brief gedateerd op 6 juli jl. dat zij het wegvallen van haar inkomsten door de Corona-crisis moet compenseren en dat de huidige overeenkomst met de overheid, het doorrekenen van weggevallen inkomsten door zaken die haar niet aan te rekenen zijn, toestaat.

“De COVID-19-crisis heeft de hele luchtvaartsector getroffen, en Curaçao Airport Partners NV (CAP) is geen uitzondering. Reisverboden en reisbeperkingen hadden invloed op het aantal passagiers dat door de luchtvaartmaatschappijen werd vervoerd, en dus op het aantal passagiers dat door luchthavens”, aldus de luchthaven in haar schrijven.

CAP meent dat zij de tarieven op grond van het ‘Landsbesluit methodiek bepaling passagiersfaciliteitengelden en landings- en parkeergelden’ op mag schroeven om tot een kostendekkende operatie te komen.

Paard achter de wagen?

Indien de nieuwe tarieven werkelijkheid zou worden, lijkt het paard op Curaçao achter de spreekwoordelijke wagen te worden gespannen. Wereldwijd wordt juist gewerkt aan het verstrekken van incentives om het luchtverkeer en het toerisme weer op gang te brengen. Een gezin van 4 personen dat een reis boekt naar Curaçao zou met de maatregel bijna 850 dollar (omgerekend zo’n 751 Euro) duurder uit zijn.

