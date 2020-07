43 Gedeeld

Foto: Nationale Raad Zwemveiligheid

Het zwemlesproject van stichting kinderhulp is nog in volle gang!

De zwemlessen zijn begonnen tegelijk met de start van de basisscholen. Kinderen die nog niet in het bezit zijn van een diploma komen voor het project in aanmerking. Op dit moment werkt Stichting Kinderhulp nauw samen met de SGB, Groep 8 van het RKS schoolbestuur en kinderen waarvan ouders niet over de financiele middelen beschikken.

Diploma’s uitgereikt

Met steun van Kansen voor alle Kinderen haalden ook vrijdag 26 juni weer 15 kinderen hun zwemdiploma. Ook in de aankomende zomervakantie gaat stichting Kinderhulp Bonaire in samenwerking met de zwemopleiding Splash door. Dit is natuurlijk een fantastisch resultaat, maar we gaan door.

Speciaal programma in de zomervakantie

In de zomervakantie gaat Stichting Kinderhulp een speciaal programma draaien. In dit programma hebben de kinderen 5 weken lang 3 keer in de week een dubbel uur zwemles. Stichting kinderhulp hoopt zo in een zeer korte tijd zoveel mogelijk kinderen op Bonaire zwemveilig te krijgen met minimaal een zwemdiploma A. De zwemlessen zullen worden verzorgd door Swim Academy Splash en zullen plaatsvinden bij Hillside en met enkele lessen en diploma zwemmen bij het voormalig Coco Beach. De kinderen zullen worden opgehaald en thuisgebracht.

Inschrijven is nog mogelijk

Het programma is bedoeld voor kinderen van 10 jaar tot 16 jaar, die nog niet in het bezit zijn van een zwemdiploma waarvan de ouders niet beschikken over voldoende financiële middelen. Wilt u graag uw kind inschrijven voor dit programma dan kan dat via deze link: https://swimacademysplash.com/zwemles/project-kinderhulp