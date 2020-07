13 Gedeeld

Kralendijk – Op zaterdagavond 4 juli is een man aangehouden met de initialen J.S. Tijdens een patrouille zag de politie dat de bestuurder van de auto schoten loste aan de Kaya J.N.E. Craane.

Na een korte achtervolging is het gelukt de medepassagier van de auto aan te houden. Het lukte de bestuurder van de auto, die de schoten gelost heeft en waarvan de identiteit bekend is bij de politie, te ontkomen.

Men is in afwachting van zijn aanhouding. De auto is in beslag genomen en er is een huiszoeking verricht in de woning van één van de verdachten. Onderzoek in deze zaak is lopende.

Lees ook: