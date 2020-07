20 Gedeeld

Kralendijk – Afgelopen 29 juni volgden een groep van 35 taxichauffeurs een workshop over geschiedenis en monumenten en alle bezienswaardigheden in het zuidelijke deel van Bonaire. Het gaat om unieke informatie die niet bekend is bij toeristen en niet makkelijk te vinden is op internet.

Hiermee kunnen de chauffeurs een betere service geven tijdens een excursie. Doel van de sessie was om de taxichauffeurs te helpen deze moeilijke tijd door te komen en om goed voorbereid te zijn voor de huidige situatie waarin cruiseschepen Bonaire voorlopig niet zullen aandoen. Dit gebeurt door hen te helpen andere markten aan te boren om aan inkomsten te komen, onder andere het verblijfstoerisme en ook de lokale markt.

Dit trainingsprogramma wordt gecombineerd met een ander programma waarbij toeristische excursies worden aangeboden aan basisschoolleerlingen, om zodoende het thema toerisme op een realistische manier bij hen te introduceren en om hen meer kennis over hun eigen eiland bij te brengen. Dit programma vond plaats in de week van 29 juni tot 3 juli 2020, waarbij verschillende scholen de gelegenheid kegen om een tour over het zuidelijke gedeelte of het noordelijke gedeelte van ons eiland te ervaren. Tijdens deze excursies gaven de taxichauffeurs de informatie die ze ook dagelijks aan toeristen geven en die ze tijdens de workshop hebben verkregen. Het Bonairiaanse eilandbestuur heeft deze excursies voor onze basisschoolleerlingen gepland en gefinancierd.

Binnenkort zal deze training voor taxichauffeurs ook voor het noordelijke gedeelte van ons eiland gegeven worden. De excursies die het meest aan toeristen verkocht worden, zijn de tours over de zuidkant en die over de noordkant van Bonaire.

Volgens de vereniging van Bonairiaanse taxichauffeurs worden er verschillende interpretaties van de geschiedenis die niet altijd met elkaar overeenkomen aan de toeristen verteld. Daarom heeft het Bonairiaanse eilandbestuur besloten dat de eerste stap die nu gedaan moet worden is om een workshop te geven, zodat elke taxichauffeur hetzelfde verhaal kan vertellen.

In het strategisch toerismeplan wordt vermeld dat één van de prioriteiten van Bonaire voor wat betreft toerisme is om de kwaliteit en het niveau van de dienstverlening omhoog te trekken. Met deze trainingen wordt dit bereikt.

