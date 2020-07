87 Gedeeld

Schiphol – Wanneer je binnenkort naar Bonaire, Aruba of Curaçao wilt vliegen krijg je met Schiphol te maken. Hoe is het nu om te reizen? Onze collega ging je afgelopen week voor met haar reis naar Bonaire.

Wat direct opvalt is hoe rustig het is op Schiphol. Er zijn weinig passagiers en helemaal geen taxi’s wanneer je bij Schiphol aan komt rijden. Op de vloer staan pijlen en looproutes aangegeven met stickers die je naar de incheckbalie brengen. Overal heerst rust wat de toch wat spannende reis iets relaxter maakt.

Op weg naar de gate kun je overal desinfecteergel pakken en gebruiken en er zijn automaten geplaatst waar je mondkapjes en handgel kunt kopen. Je krijgt een veilig gevoel en iedereen respecteert de anderhalve meter regel. Alleen bij de gate is het druk en duurt het wat langer dan normaal.

Nu het aantal reizigers langzaam maar zeker toeneemt, openen steeds meer faciliteiten. Zo is sinds 1 juli vertrekhal 1 weer open. Ook kun je na de securitycontrole weer terecht in Lounge 3 en 4 en zijn de gates op de G-pier weer open, net als vertrekhal 4 en de H-/ M-pier als daar vluchten vertrekken.

Op Schiphol is het dragen van een mondkapje verplicht

In de wachtrijen voor de incheckbalies, bij de securitycheck en bij het in- en uitstappen is een mondkapje en 1,5 meter afstand houden verplicht. Alle winkels zijn inmiddels open en alle restaurants zijn aangepast.

Rust op het normaal zo drukke schiphol

Stickers op de grond vertellen je hoe je 1,5 meter afstand houdt

Voor de maand juli verwacht Schiphol zo’n 40.000 tot 60.000 reizigers per dag. Fors minder dan een normale zomervakantie, waarbij Schiphol normaal gesproken dik boven de 210.000 reizigers zit.

Iedere reiziger is verplicht een ingevulde gezondheidsverklaring bij zich te hebben op de luchthaven. Vul het formulier naar waarheid in, zodat je kan verklaren dat je fit bent om te vliegen. Je kan hierop gecontroleerd worden op Schiphol.

In de vertrek- en aankomsthallen zijn alleen reizigers met een ticket welkom. Uitzwaaiers en wegbrengers moeten helaas buiten blijven.

Wekelijks wordt er gekeken naar het aantal reizigers en vluchten en hoeveel ruimte daarvoor nodig is. Op basis daarvan zal Schiphol delen van de luchthaven weer in gebruik nemen.

Op dit moment, 5 juli, wordt er door de overheid op Bonaire gevraagd om voor je op reis gaat een COVID-19 PCR-test af te nemen. Dit om de veiligheid van de inwoners van Bonaire te waarborgen. De inwoners hebben gezorgd dat Bonaire een “safe heaven” is gebleven en dat toeristen toegelaten kunnen worden. Er is veel geinvesteerd in de gezondheidszorg om eventuele zieken te kunnen behandelen. Informatie over de test vind u HIER . Bij aankomst ontvang je onderstaande brief:

