114 Gedeeld

Kralendijk – OP het MBO Bonaire kan iedereen, ongeacht leeftijd, studeren. De economische schade door de coronacrisis is groot. Velen hebben hun baan verloren of werken nog maar deeltijd en zoeken andere mogelijkheden om toch vooruit te komen.

Voor leerlingen die nu hun middelbare school afronden en toe zijn aan de volgende stap, kan het minder aantrekkelijk zijn om in deze tijd een studie te volgen aan de andere kant van de oceaan.

Minister Slob (Basis- en Voortgezet onderwijs & Media) en gedeputeerde Nina den Heyer hebben afgelopen januari een onderwijsconvenant getekend waarin onder andere afspraken zijn gemaakt voor gesubsidieerde MBO opleidingen alsook voor het nieuw te bouwen onderkomen voor de MBO sectie van de SGB. Zo kunnen mensen uit de regio zich in een zeer professionele leeromgeving verder ontwikkelen.



Het Ministerie OCW investeert in het beroepsonderwijs op de eilanden. Dit onderwijs is bedoeld voor studenten op Bonaire zelf en ook voor personen op de andere eilanden die het Nederlands voldoende beheersen.

Het gaat bijvoorbeeld om: scholieren die nu de overstap maken van de middelbare school naar het MBO, personen die eerder zijn gestopt met hun opleiding, personen die (parttime) werken of die juist nu door de crisis geen werk meer hebben. Uit tal van administratieve, technische en dienstverlenende opleidingen kunnen ze een MBO opleiding kiezen die het beste bij hen past.



Voor de meeste opleidingen zijn er twee leerroutes mogelijk: Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) en Beroeps Opleidende Leerweg (BOL). BBL houdt in dat de student naast het leren, ook voor een groot deel van de tijd aan het werk gaat in het vakgebied. BOL houdt in dat de student voor het grootste deel van de tijd bezig is met theorie en later een stage volgt om praktijkervaring op te doen.



De opleidingen van MBO Bonaire sluiten naadloos aan op het bedrijfsleven. Een goed voorbeeld is de ICT opleiding, waarbij leerlingen in de BBL leerroute, naast hun opleiding ook praktijkervaring opdoen bij afdeling SSO van RCN. Ook voor andere opleidingen zijn er BBL leerroutes waarbij ervaring kan worden opgedaan bij werkgevers op het eiland. Behalve dat de leerlingen hierdoor gelijk de link leggen tussen theorie en praktijk en er ervaring door opdoen, kunnen deze bedrijven loonkostensubsidie krijgen voor de leerlingen die bij hen begeleid leren en werken.



OCW team Caribisch gebied roept geïnteresseerden op zowel Bonaire, Saba, Sint Eustatius, Aruba, Curaçao en Sint Maarten op, om in deze moeilijke tijd niet bij de pakken neer te zitten maar juist gebruik te maken van de mogelijkheid om een opleiding te volgen die goed bij hen past. Zo kunnen ze hun kennis verder bijspijkeren en breder inzetbaar worden voor de toekomst.

Lees ook: