Kralendijk – Een medewerkster van de Reclassering Caribisch Nederland is door de rechter veroordeeld voor valsheid in geschrifte tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 7 dagen met een proeftijd van 3 jaar en 180 uur werkstraf. Daarnaast is haar een verplichte psychiatrische behandeling opgelegd.

Zij heeft gedurende een lange periode urenlijsten en afloopberichten vervalst van verdachten die waren veroordeeld tot werkstraffen. De verdachte heeft het vervalsen bekend. Door het handelen van de vrouw is het vertrouwen in het rechtssysteem geschaad. Ze is inmiddels ontslagen door de reclassering.

De desbetreffende personen moeten alsnog hun taakstraf uitvoeren.

