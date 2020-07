2 Gedeeld

Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire is sinds 1 februari 2013 verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs op Kolegio Rayo di Solo en Kolegio Strea Briante te Bonaire. Kolegio Rayo di Solo is een school voor regulier onderwijs en biedt in een ononderbroken leerweg onderwijs aan leerlingen van 4 – 12 jaar. Kolegio Strea Briante is een school voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Sinds 1 januari 2011 vallen beide scholen onder de Wet voor Primair onderwijs BES.

Met ingang van 1 augustus 2020 zijn wij op zoek naar: Sportleider

Wij zijn op zoek naar een sportieve, ondernemende en creatieve Sportleider (Pedagogisch Medewerker) voor de gymlessen op onze scholen. Ligt jouw passie bij sport en vind je het leuk om met kinderen te werken? Dan is deze functie vol sportiviteit misschien wel iets voor jou!

Wij nodigen je uit om de sollicitatie vergezeld van een C.V. uiterlijk 8 juli 2020 te richten aan Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire, t.a.v. mw. Saby de Bies per email: info@stichtingoob.com. Voor nadere informatie over bovenstaande vacature verwijzen wij naar onze website: www.stichtingoob.com

