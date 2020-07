35 Gedeeld

Kralendijk – Op maandag en dinsdag 29 en 30 juni heeft MBO Bonaire aan maar liefst 125 studenten een diploma overhandigd. Dat zijn er ruim 50 meer dan vorig jaar juni. De normaliter grootse diploma-uitreiking kreeg wegens Covid een andere invulling. Een intieme setting werd gecreëerd waardoor veel aandacht ontstond voor de studenten.

Afgestudeerden en hun gasten werden bij Buddy Dive gastvrij ontvangen met een hapje en een drankje. Na een fotoshoot opende Liset de Keijzer, unit-directeur MBO Bonaire, de officiële ceremonie met een korte toespraak. De studieloopbaanbegeleiders en teamleiders spraken mooie woorden over de studenten waarin duidelijk werd hoe trots ze zijn op hun inzet en ambities. Na het overhandigen van de diploma’s gingen de studenten en docenten samen aan tafel voor een heerlijk diner bij Ingridients of Blennies.

Dit is het eerste jaar dat er diploma’s zijn uitgereikt voor de brede opleidingen Dienstverlening en Bouw en Techniek. Ook studeerden er voor het eerst studenten af aan de deeltijdopleidingen Kok in Papiamentu en Helpende Zorg en Welzijn voor de Kinderopvang. De laatste twee opleidingen zijn ontwikkeld op speciaal verzoek van het bedrijfsleven. Alle opleidingen van de Kinderopvang, Servicemedewerker Gebouwen, Dienstverlening, Contact Center Medewerker en Secretaresse kenden een slagingspercentage van maar liefst 100%.

Een groot aantal afgestudeerden stroomt op het MBO Bonaire door naar een volgend niveau. Anderen starten hun loopbaan in de regio of slaan hun vleugels uit naar Nederland of Amerika om een HBO opleiding te volgen. Het team van MBO Bonaire wenst alle afgestudeerden veel succes in de toekomst!

