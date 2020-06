46 Gedeeld

Kralendijk – Fundashon Plataforma Kultural viert vandaag, 30 juni, haar tien-jarig bestaan. In de afgelopen tien jaar heeft de stichting veel culturele projecten geïnitieerd en de culturele ontmoetingsplek Hòfi Kultural gebouwd in Antriol Pabou.

De stichting draagt met haar activiteiten bij aan een creatieve, inclusieve en socialere samenleving door buurtbewoners en kunstenaars elkaar te laten ontmoeten, elkaar te laten inspireren en van elkaar te leren.

Met onderstaande 10 highlights blikt de stichting terug op wat er in tien jaar is bereikt.

Archivo Boneiru ontsluit het verleden

In 2010 startte de fundashon, in samenwerking met FuHiKuBo het project Archivo Boneiru waarbij de verzameling boeken, foto’s en tijdschriften van Boi Antoin werd gedigitaliseerd en ontsloten voor publiek via www.archivoboneiru.com. Sindsdien is voor iedereen een schat aan geschiedkundige documenten op deze website te vinden.

Cultuureducatie trainingen aan (muziek)docenten

In 2013 heeft Fundashon Plataforma Kultural een training georganiseerd voor alle muziekdocenten van Bonaire. De training werd gegeven door Carlo Balemans, verbonden aan de Brassbandschool en Codarts.

Er was zoveel enthousiasme en behoefte aan training onder de musici dat de stichting altijd de wens had om meer trainingen te kunnen aanbieden. De stichting was dan ook verheugd om in maart 2020 een training te kunnen aanbieden aan 22 deelnemers van de BES eilanden over cultuureducatie in samenwerking met het LKCA. Deze training geeft een impuls aan meer cultuureducatie in het primair onderwijs op de BES-eilanden.

Cultuureducatie voor kinderen

In 2014 en 2015 heeft Fundashon Plataforma Kultural, samen met Jong Bonaire en Fesbo, aan 150 kinderen twee jaar lang muziekles gegeven in het kader van Kinderen Maken Muziek. De kinderen speelden onder andere drumband, kwarta en barí. Op het Wilhelminaplein werd twee keer een eindpresentatie gehouden waarbij alle 150 kinderen samen speelden op boomwhackers.

Pone Barí Ronka

In 2014 startte ook het project Pone Barí Ronka in samenwerking met Mangazina di Rei. Kinderen leerden van de oudere generatie hoe een barí te maken en te bespelen. Ze kregen tevens uitleg over de culturele context van het instrument. Van het project is tevens een prachtige gelijknamige documentaire gemaakt. Het project werd gepresenteerd tijdens Dia di Barí in december 2014.

Deze projecten vroegen om een vervolg aan muzieklessen voor kinderen op een meer structurele basis. Daarom startte de stichting in 2016 met wekelijkse muzieklessen bij Kolegio San Bernardo aan 60 kinderen. Dit leidde tot deelname aan het programma Impuls Muziekonderwijs dat vanaf 2018 tot 2021 op drie scholen, Kolegio San Bernardo en de Pelikaan op Bonaire en Sacred Heart Primary School op Saba plaatsvindt. Er kwamen start en eindpresentaties op de scholen en trainingen voor deskundigheids-bevordering aan leerkrachten op de drie scholen.

In 2017 en 2018 vonden bij Hòfi Kultural ook de kinderactiviteiten Muziekspeeltuin en Rugzak vol Talent plaats, in het kader van Kansen voor alle Kinderen. Kinderen leerden een instrument bespelen, maakten vliegers en theater en leerden samen muziek maken en presenteren. Onder de noemer Bonaire Vibes schreven jongeren hun eigen rapteksten en maakten videoclips met Bon Irie.

Bouw van Hòfi Kultural

In februari 2016 startte de bouw van Hòfi Kultural en BonAIResidence met de eerste steen die werd gelegd door Louis Posner en Hyacinta Mercelina en onder begeleiding van aannemer Javier Boezem. Er werden sabal palm bladeren uit de Dominicaanse republiek ingevoerd, met hulp van Bonaire Logistics, waarmee het dak van de palapa is bekleed.

In het najaar van 2017 is aannemer BonNed ingeschakeld bij het afronden van de bouw. Ook zij hebben hun werk deels gesponsord. Hòfi Kultural biedt een mooie plek waar iedereen welkom is en bewoners van Bonaire elkaar creatief inspireren.

BonAIResidence is een residentie waar kunstenaars kunnen verblijven die hun werk willen verdiepen in een creatieve en inspirerende omgeving.

Prinses Beatrix bezoekt Hòfi Kultural

Hoogtepunt van 2018 was het bezoek van Prinses Beatrix aan Hòfi Kultural. Vijftig deelnemende ouderen, kinderen en jongeren gaven verschillende presentaties voor de Prinses en de ruim 100 bezoekers. Wekenlang is er geoefend voor de dans- en muziekpresentatie door de oudere deelnemers en een muziektrio met de sinfonia (soort accordeon) bracht een heuse serenade.

De kinderen gaven een maskarada presentatie en de door jongeren beschilderde bus werd gepresenteerd. Kinderen beschilderden kalebassen en jongeren deden hun zelfgeschreven rap voor de Prinses. Prinses Beatrix onthulde een kunstwerk gemaakt door Gibi Bomba. Het was een grote eer voor alle betrikkenen om haar te mogen ontvangen.

Ouderenactiviteiten

Bij Villa Antonia is de stichting in 2016 gestart met het organiseren van dans en muziekactiviteiten. Ouderen vertelden elkaar verhalen aan de hand van oude foto’s uit het archief van Archivo Boneiru. Vanaf 2017 vonden de activiteiten plaats bij Hòfi Kultural en sindsdien vinden veel ouderen hun weg naar onze ontmoetingsplek. Oudere bewoners genieten erg van de creatieve activiteiten, componeren hun eigen liedjes, zoals Eddy Campos of leren een instrument bespelen. Regelmatig worden er presentaties gegeven, bij Hòfi Kultural zelf of op basisscholen of bij ouderencentra. Nog steeds zijn er op dinsdag en woensdag gratis muzieklessen voor inwoners van Bonaire toegankelijk voor iedereen. Ook kunnen deelnemers een kwarta lenen om thuis te oefenen.

Maskarada

Samen met Fundashon Nawati en Forma leerden in 2016 een groep jongeren over de nieuwjaars traditie Maskarada en gaven zij drie presentaties op scholen. De jongeren maakten hun eigen maskers en gingen verkleed op pad, begeleidt door professionele muzikanten. Ook in de jaren daarna organiseerden we Maskarada activiteiten voor kinderen, samen met Annette ‘Magaly’ Sumter. In de maanden in aanloop naar de jaarwisseling bereidde elk jaar een groep kinderen een Maskarada presentatie voor. Met deze activiteiten faciliteerden we dat de ouderen de traditie door kunnen geven aan de jongere generatie.

Inloop voor iedereen

In 2018 werd er gestart met een inloopmiddag op vrijdagmiddag, waarbij de deelnemers van de wekelijks activiteiten bij elkaar komen om te oefenen en samen muziek te maken of te schilderen. Elke vrijdagmiddag oefende ook een ouderenbandje bij Hòfi Kultural. In 2020 vindt de inloopmiddag vanaf september weer plaats op elke woensdagmiddag van 3-5 pm. Ook toeristen die Bonaire bezoeken zijn dan welkom om inwoners van Bonaire te ontmoeten.

Street art in samenwerking met Curaçao en Rotterdam

In 2018 vond het project Passantenkunstenaars in de Cariben Plaats: Dolf Henkes Uitgelicht. Fundashon Plataforma Kultural ontwikkelde lesmateriaal en een educatief traject voor scholieren op Curaçao en Bonaire. In november verbleef streetartist Vinz100 in BonAIResidence en maakte op Bonaire vier muurschilderingen samen met 110 scholieren.

In 2020 werd er gestart met het project Streetcolors Bonaire, in samenwerking met Rewriters Rotterdam, een project waarbij jongeren en MBO leerlingen kennismaken met street art en hun talent hierin verder ontwikkelen. 15 jongeren worden 1,5 jaar lang gekoppeld aan lokale kunstenaars/coaches die hen helpen hun talenten verder te ontwikkelen. Tevens ontvangt de stichting 4 internationale kunstenaars bij Hofi Kultural in de residentie. Op de website www.streetcolorsbonaire.com vind je binnenkort meer informatie over het project.

Bedankt!

Dit initiatief is een brede samenwerking binnen het Koninkrijk met steun vanuit zowel Europees Nederland als vanuit Bonaire. Vanuit Nederland is stichting DOEN een belangrijke steun vanaf het prille begin geweest voor ontmoetingsplek Hòfi Kultural. De Samenwerkende Fondsen, Fonds voor Cultuurparticipatie en Fonds21 steunen veel activiteiten. Vanuit Bonaire steunt het Openbaar Lichaam Bonaire dit initiatief ook ieder jaar. Maar ook ondernemers, particulieren en vrijwilligers steunen Hòfi Kultural met middelen, spullen of hun tijd. Fundashon Plataforma Kultural wil hierbij iedereen van harte bedanken.

Voor meer informatie over Fundashon Plataforma Kultural kijk op www.hofikultural.com

