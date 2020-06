4 Gedeeld

Kralendijk – Vanaf 6 juli is het mogelijk om het praktijkexamen rijbewijs te halen op Bonaire. De examens waren door COVID-19 afgelast. Examens voor het rijbewijs B, C, D en E die het kantoor voor rijbewijzen vanaf 17 maart en later heeft afgelast gaan weer starten.

De examens werden afgelast omdat het bij het kantoor niet mogelijk was om zich aan de social distancing van 1,5 meter te houden tussen de persoon die het examen moest afleggen en degene die het examen afneemt. Nu de COVID-19 maatregelen zijn versoepeld, kan het kantoor van rijbewijzen weer openen.

Vanaf 13 juli kan de groep die in maart examen zou doen het theorie examen voor rijbewijs afleggen. Het gaat dus eerst om de examens die in maart zijn afgelast.

Mensen die zich voor het theorie en het praktische examen voor een rijbewijs willen opgeven, kunnen dat vanaf 3 augustus doen. Om deze examens af te leggen moet een persoon bij de afdeling Burgerzaken ingeschreven staan. Het bureau rijbewijzen hanteert geen voorkeurslijst of lijst met spoedgevallen van mensen die het examen willen afleggen. Voor het bureau hebben alle mensen recht op gelijke behandeling.

Er zijn regels voor mensen die op Bonaire hun rijbewijs hebben gehaald en het voor een Nederlandse willen inruilen als ze zich in dat land willen vestigen. Om het rijbewijs dat op Bonaire is afgegeven in Nederland in te ruilen, moet een persoon op zijn minst 185 dagen op Bonaire hebben gewoond nadat het rijbewijs is behaald. Dat is geregeld in artikel 44 lid 2b van het zogeheten ‘Reglement rijbewijzen’ in Nederland.

