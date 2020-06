20 Gedeeld

Gezaghebber Rijna, Hoofdofficier Ter Steege en Inspecteur Braaf van KPCN tijdens een eerdere persconferentie |Archieffoto: BES-Reporter

Kralendijk – De Driehoek die bestaat uit de Gezaghebber, de Hoofdofficier van Justitie en de Korpschef op Bonaire delen in onderstaand bericht hun zorgen over het toenemend geweld in de binnenstad van Kralendijk.

“De driehoek zet zich dagelijks in om de veiligheid van de maatschappij op Bonaire te bevorderen. Daarbij hoort ook de veiligheid van een ieder die deelneemt aan het uitgaansleven. Gedurende de afgelopen weken is het geweld in de binnenstad flink toegenomen, daarnaast komt het steeds vaker voor dat men geen gehoor geeft aan vorderingen van de politie. Ook lijkt het wapenbezit lijkt toe te nemen.

Het is uiterst belangrijk dat de samenleving op een gezonde maar vooral veilige manier gebruik kan maken van openbare plaatsen en uitgaansgelegenheden. Het komt steeds vaker voor dat men misbruik maakt van alcohol en vermoedelijk verdovende middelen en overlast creëert in het centrumgebied. De overlast bestaat uit zowel geluidsoverlast als het straat racen (feveren) op de openbare wegen, en gaat over op vechtpartijen en zelfs het verstoren of aanvallen van de politie.

De driehoek is bij elkaar gekomen om in overleg te gaan over mogelijke oplossingen voor dit probleem en zal naast de intensieve controles/optreden van de politie ook verder onderzoeken of mogelijke strengere maatregelen zoals preventief fouilleren, cameratoezicht, glasverbod, gebiedsverbod of het sluiten van uitgaansgelegenheden nodig zijn. Uiteraard zal dan nader overleg plaatsvinden met alle gezagsinstanties en het eilandsbestuur. De driehoek doet ook een beroep op de ondernemers om maatregelen te treffen.



De driehoek vindt het uiterst belangrijk dat de politie haar werkzaamheden kan verrichten, en vindt het onacceptabel dat hierbij geweld tegen toezichthouders of de politie wordt toegepast. In de uitvoering van de politietaken staat de veiligheid van eenieder hoog in het vaandel, en de politie zal niet schromen in haar optreden om dit ook te bereiken.



Onze veiligheid is een gemeenschappelijk belang waar wij als inwoners, ondernemers en bezoekers van Bonaire allemaal aandeel in hebben. Zodoende is het ook een verantwoordelijkheid van ons allen. De driehoek doet een beroep op een ieder die deelneemt aan het uitgaansleven om zich te houden aan de wetten en regels en de politie zijn werk te laten doen.



Samen houden wij Bonaire veilig.”

