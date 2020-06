9 Gedeeld

Personeel van Caribbean Princess voerde onlangs een ‘live saving equipment test’ ten noorden van Klein Bonaire.

Kralendijk – Het personeel van cruiseschip Seaborn Odyssey voert maandagmorgen 29 juli een zogenoemde ‘SOLAS drill’ uit ten noorden van Klein Bonaire. Dit is een test om te kijken of alles wel goed functioneert op het schip. De test begint maandagochtend om 8 uur. Vorige week was de Caribbean Princess ook naar Bonaire gevaren om een soortgelijke test uit te voeren.

Het schip Seaborn Odyssey komt maandagochtend vroeg aan. Alleen het personeel is aan boord. Het is verplicht dat het personeel traint voor het geval er passagiers geëvacueerd moeten worden. Door de situatie rondom COVID-19 komt er tot november geen cruiseschip met toeristen om aan te meren op Bonaire.

