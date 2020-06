1 Delen

Kralendijk – Op 1 juli 1863 werd de slavernij in Suriname en de Antillen illegaal gemaakt. De Nederlanders behoorden tot de laatste landen die de slavernij afschaften. Na Denemarken in 1803, Groot-Brittannië in 1834 en Frankrijk in 1848, werden uiteindelijk de vele duizenden die op de plantages in Nederlands-Indië werkten, vrijgelaten.

Het bewustmakingscampagne ‘Don’t Let Your Past Determine Your Future‘, dat een initiatief van Bonaire Youth Outreach Foundation (BYOF) en Mangazina di Rei Cultural Park is, wordt een eerste aanzet voor een jaarlijkse herdenking van de afschaffing van de slavernij op 1 juli.

Voor het project deden de jongvolwassenen van BYOF onderzoek, door te praten met verschillende lokale historici, zoals Boi Antoin, Athur Sealy en Sidney Maarten. Het team bestaat uit David Martinus (filmregisseur), Angelo Alberto (productiemanager), Jose “Ito” Martis (muziekcomponist en producer), Jendric Janga (cameraman, redacteur en onderzoeker) en Beverly Martis (onderzoeker). Zij wilden een symbolische filmproductie gecombineerd met lokale muziek maken. Hiervoor hebben zij samen met verschillende lokale musici en zangers gewerkt.

Het resultaat is op onderstaande video te zien. Het project wordt gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en het openbaar lichaam Bonaire.

De acteurs in de korte film zijn:

Arjen de Wolff Jonathan Pekerie Jendric Janga Angelo Alberto

De deelnemers aan het muziek gedeelte van het filmpje waren:

Musici:

Juelmer Janga (Foyan Boyz), die speelde kuarta en wiri; Raigil Molina (JC & Friends), die speelde karkó, barí en wiri; Richmare Rosaria, die speelde basgitaar; José “Ito” Martis, die speelde kuarta, barí, matrimonial en marimba.

Zangers:

Jurnick “JC” Clarenda (JC & Friends) Magindra Clarenda – Francisca (JC & Friends) Wesley “Wèwè” Sint Jago (Tutti Frutti) Luigino “Moka” Molina (Foyan Boyz) Emma Sint Jago (Tutti Frutti) Zahid Frans (JC & Friends) Mikaël Janga (Tutti Frutti) José “Ito” Martis

Dansers:

Monique Winklaar (Duo Mirasol) Marcelino “Donny” Winklaar (Duo Mirasol)

Op woensdag 1 juli 2020, van 20.00 tot 21.00 uur, is er een speciaal evenement waar de hele gemeenschap kan nadenken over de afschaffing van de slavernij en ook deelnemen door suggesties te geven over hoe wij als gemeenschap samenwerken werken aan de toekomstige ontwikkeling van Bonaire door de inzet van de diverse Boneriaanse talenten.

Het evenement wordt online gestreamd op de Facebook-pagina’s van Live 99.9FM en DCTV. DTV zendt het evenement ook uit op alle tv-kanalen (DCtv kanaal 2 van TELBO op: Bonaire, Aruba, Curaçao en Sint Maarten plus DCtv + kanaal 73 van TELBO op Bonaire). BONFM zal de uitzending via 102.7FM op Bonaire uitzenden.





























