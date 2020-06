38 Gedeeld

Kralendijk – Na enig speurwerk heeft de politie en recherche van Bonaire 8 inbraken opgelost welke plaats vonden in de maanden maart en april. Er werden 7 huiszoekingen verricht waarbij onder andere goederen afkomstig van diefstal in beslag zijn genomen.

Het gaat oa. om een inbraak in een woning aan de Kaya Haarlem, tussen 9 en 10 maart. Een verdachte met initialen I.L.S. van 32 jaar, werd aangehouden voor woninginbraak en heling. De verdachte wordt gelinkt aan de inbraak in de woning aan Kaya Haarlem. Er werd een huiszoeking verricht en er werden sieraden in beslag genomen. In deze zaak werd een tweede verdachte met initialen J.G.M. e/v S van 34 jaar, opgeroepen en verhoord voor heling.

Ook vond er een aanhouding plaats welke gelinkt is aan een inbraak aan de Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot, tussen 20 en 21 maart. Een verdachte met de initialen M.A.A. van 27 jaar werd aangehouden voor woninginbraak en heling. Er werd een huiszoeking verricht en goederen afkomstig van diefstal zijn in beslag genomen. Een tweede verdachte met initialen N.A.T. van 41 jaar, werd verhoord voor woninginbraak en heling.

In de periode tussen 4 april en 16 april was er een groep actief met inbreken in verschillende woningen aan de Kaya Mazurka en de Kaya Mendelsson. In deze zaak zijn er 6 aanhoudingen verricht, waarvan er 2 minderjarigen zijn. Daarnaast zijn er 2 verdachten, waarvan 1 minderjarige, opgeroepen voor woninginbraken en heling.

De initialen zijn:

• J.G.A.W van 16 jaar;

• A.M.S. van 15 jaar;

• J.C.J.W. van 19 jaar;

• S.D.J. van 18 jaar;

• M.M.R. van 14 jaar;

• J.Y.J.S. van 18 jaar;

• R.M.M.S. e/v V. van 31 jaar;

• K.Y.S. Van 19 jaar.

In totaal zijn er 8 inbraken opgelost. Er werden 7 huiszoekingen verricht waarbij onder andere goederen afkomstig van diefstal in beslag zijn genomen.

Vier (4) verdachten in deze zaak werden in vrijheid gesteld met de voorwaarde dat ze geen contact met elkaar mochten hebben na schooltijd en ook thuis moeten zijn tussen 21.00 uur en 06.00 uur. Alle 4 verdachten zijn tijdens het onderzoek weer aangehouden omdat ze de schorsingsvoorwaarden hadden overtreden.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.

Lees ook: