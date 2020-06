110 Gedeeld

Hoewel een nieuwe luchthaven terminal voorlopig op losse schroeven staat, is uitbreiding wel nodig. Illustratie: Van Ringen Architecten.

Kralendijk- De Nederlandse VWO leerling Mees Van Winsen heeft Bonaire International Airport (BIA) gekozen als thema van een profielwerkstuk voor zijn eindexamen.

In het kader hiervan heeft Van Winsen een enquête opgesteld om meningen over de uitbreiding van BIA in kaart te brengen.

“Ik moet voor mijn eindexamen VWO komend jaar een profielwerkstuk maken en ik heb daarbij gekozen om het te gaan hebben over de expansie van Flamingo Airport en zijn gevolgen”, schrijft de VWO-leerling. “Ik heb nu een enquête gemaakt met vragen die mensen kunnen beantwoorden. Ik zou het heel erg leuk vinden als jullie me zouden willen helpen”, in een mail aan de redactie van Bonaire.Nu.

Volgens Van Winsen wordt het resultaat van zijn onderzoek beter, naarmate er meer mensen deelnemen aan de enquête. “Ik zou het erg leuk vinden als jullie me zouden helpen. Hopelijk zorgt het voor een goed cijfer :-)”.

Invullen van de door Mees Winsen opgestelde enquête kan door hier te klikken.