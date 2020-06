72 Gedeeld

Foto: We Share Bonaire

Gastblog geschreven door Yvette Verheijen van ABC Travel

Er is een plek in Nederland waar de temperatuur het hele jaar door hoog is en waar je nooit hoeft te stoppen voor een rood stoplicht. Ik heb het natuurlijk over het stukje tropisch Nederland: Bonaire. De meesten kennen dit eiland als ‘divers paradise’, dit is uiteraard waar! Maar het neemt niet weg dat het kleine eiland ook boven water veel te bieden heeft! Wij zeggen vaak: voor de rust en de mooie natuur moet je naar Bonaire komen. We geven je graag een aantal persoonlijke tips om de mooiste en (rustige) plekjes te bezoeken. Zodat je er helemaal klaar voor bent als reizen weer

mogelijk is.

Voor alle vroege vogels: De flamingotrek bij zonsopkomst

Wie houdt er niet van flamingo’s? Als je op Bonaire bent hoef je vaak geen moeite te doen om ze tegen te komen, in hun natuurlijke omgeving! Maar wist je ook dat ze niet altijd op Bonaire blijven? Dagelijks maken groepen flamingo’s een tocht naar Venezuela, naar de natuurreservaten Cuare en

Los Olivitos, om hier lekker te eten. Wanneer je de flamingo’s wilt zien vertrekken dien je rond 06:00 uur op het zuidelijkste puntje van Bonaire te staan (ergens nabij de vuurtoren). Tegelijkertijd kun je genieten van de prachtig gekleurde luchten net voor de zon opkomt.

100-tinten roze: zoutpannen met slavenhuisjes

Foto: We Share Bonaire

Zout is een natuurproduct dat in het zuiden op Bonaire wordt gewonnen. De zoutpannen zijn ontzettend fotogeniek. De weerkaatsing van het zonlicht in het steeds van zoutgehalte veranderende water zorgt voor prachtige roze kleuren in het water. Ze vormen een mooi contrast

met de hoge witte bergen met zout. Het zout ligt klaar om op een later moment verscheept te worden.

Vroeger werd het zout door slaven gewonnen. Als monument ter herinnering aan de slavernij op Bonaire vind je langs de zuidkust van het eiland de zogenaamde ‘slavenhuisjes’. Op twee plaatsen langs het Pekelmeer zijn verschillend gekleurde slavenhuisjes te zien. Bij de witte zoutpan staan de witte slavenhuisjes en gele slavenhuisjes vind je bij de rode zoutpan. De huisjes hebben geen ramen en zijn nauwelijks anderhalve meter hoog. Het is moeilijk voor te stellen dat er soms tot wel 6 mannen in zo’n huisje sliepen.

Klein Bonaire

Foto: We Share Bonaire

Een bezoek aan Klein Bonaire mag je zeker niet overslaan! Ga op ontdekking door te snorkelen (of duiken) of geniet heerlijk van een dagje strand. Vanaf Kralendijk brengt de watertaxi je in zo’n 15 minuten naar het onbewoonde eiland. Vertrek met een goedgevulde koelbox naar het eiland, er is namelijk geen horeca. Je mag behalve het stuk strand aan de noordkant het eiland verder niet betreden. Een wandeltocht over Klein Bonaire is daarom niet toegestaan. Het eiland is tevens het broedgebied van zeeschildpadden en het leefgebied van uiteenlopende dieren zoals leguanen. Let goed op dus, ze zijn goed te spotten!

Uitkijkpunt Seru Largu

Foto: We Share Bonaire

Seru Largu, oftewel ‘grote heuvel’ in het Papiamentu. De top van de Seru Largu is met een auto te bereiken; je slingert met een fraaie weg naar het hoogste punt toe. Bovenop de berg vind je het Millennium Monument. Op dit monument staat de tekst ‘Kristu Ayera Awe Semper’ , in het Nederlands vertaald: Christus gisteren, vandaag en voor altijd.

Het geelgekleurde Millennium Monument is in het jaar 2000 geplaatst door de Raad van Kerken van Bonaire. Vanaf dit punt heb je een prachtig uitzicht over het eiland, van Kralendijk tot de zoutpannen. Geniet hier van de stilte die er is, je hoort alleen de geluiden van de dieren en de wind. Bij helder weer kun je zelfs de bergen van Curaçao zien liggen.

