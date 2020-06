19 Gedeeld

Chefkok Corjan Hoogerheide van het restaurant ‘LEKKER THUIS’ op het Red Palm Village Resort, is beroemd door zijn culinaire prestaties in verschillende toprestaurants maar ook door zijn optreden als regionale TV kok en zijn kookboek ‘De helft is liefde’. Ook op Bonaire is Corjan op TV te zien geweest in het programma Brunch & Babbels dat op zondagen werd opgenomen vanuit het restaurant van het resort. Corjan zal regelmatig recepten delen op Bonaire.nu

Pastataart

Het overkomt de beste (thuis-)kok wel eens: je hebt te veel pasta gekookt. Weggooien is natuurlijk zonde. Corjan maakt daarom dit keer van deze ‘leftover’ een culinair hoogstandje.

Je kunt de pastataart serveren naast vlees of vis. Maar je kunt ook jouw favoriete pastasaus erbij maken. Ook qua ingrediënten van de pastataart kun je jouw creativiteit kwijt. Vervang de feta door geitenkaas of varieer met de verse kruiden. Hierdoor ontstaat keer op keer een nieuwe variant van deze eenvoudig te maken pastataart.

Ingrediënten

Mix de Vadouvankruiden met een klein beetje melk

500 gram gekookte pasta

350 gram melk (of half om half met room)

7 eieren

125 gram geraspte kaas

20 gram gebrande sesamzaadjes

2 teentjes knoflook

4 lenteuitjes

1 eetlepel Vadouvan kruiden

peper & zout

Garnituur, naar smaak:

Feta

Noten

Zongedroogde tomaatjes

Verse kruiden

Benodigdheden:

Garde

Bakvorm

Bakpapier



Recept

Bestrooi de bovenkant eventueel met geraspte kaas

Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius. Snijd de lenteuitjes en knoflook in klein stukjes.

Giet een klein beetje melk op de Vadouvan kruiden en roer dit met een garde zodat je geen droge klontjes meer hebt. Roer er vervolgens de rest van de melk en de eieren door.

Voeg nu alle ingrediënten, het garnituur en de gekookte pasta toe en meng dit goed. Breng dit eventueel nog verder op smaak met peper en zout.

Bak het gerecht af in de oven

Smeer de bakvorm in met boter of bekleed deze met bakpapier. Verdeel het mengsel vervolgens in de bakvorm.

Bestrooi de bovenkant eventueel met wat extra geraspte kaas en bak af in de oven tot de pastataart gaar is.

Serveer de pastataart met jouw favoriete pastasaus of met vlees of vis.

Het eindresultaat

Eet smakelijk

