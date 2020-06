117 Gedeeld

Foto BIA

Het Openbaar Lichaam Bonaire heeft vandaag een “Roadmap” bekend gemaakt waarin staat welke de randvoorwaarden zijn om naar Bonaire te reizen.

Deze roadmap is een handleiding die constant kan worden aangepast en bevat de route naar wat een verantwoorde opening en herstart van economische activiteiten op het eiland wordt genoemd.

Zo staat er dat bij aankomst er een controleteam klaarstaat van de Afdeling Publieke Gezondheid welke alle reizigers een gezondheidsverklaring laten invullen en ondertekenen.

Vervolgens wordt reizigers sterk geadviseerd zich 72 uur voor vertrek op COVID-19 te laten testen in verband met de volksgezondheid van de inwoners van Bonaire. Verplicht stellen van de test blijkt voor Bonaire niet mogelijk te zijn maar de verwachting is dat zowel KLM, TUI en Corendon dit wel als verplichte voorwaarde gaan stellen per 1 juli om te mogen vliegen.

Verder wordt aan inreizenden gevraagd of zij minimaal 14 aaneengesloten dagen in het gebied van vertrek zijn geweest direct voorafgaand aan de reis.

