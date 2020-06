5 Gedeeld

Kralendijk – Iedereen die op 1 januari 2020 een of meer motorvoertuigen had, kreeg in begin dit jaar een aanslag motorrijtuigenbelasting. U kon deze belasting in 2 delen betalen. Dit laatste deel moet u uiterlijk 30 juni betalen.

In het schema kunt u zien hoeveel u moet betalen. Kijk naar de brandstof en de letter op uw kentekenplaat.

Hoe kunt u betalen?

U kunt betalen met internetbankieren of bij het loket van uw bank. Zet uw betalingskenmerk erbij. Dit betalingskenmerk staat in uw aangiftebrief. Bewaar uw betalingsbewijs, dit is bewijs dat u betaald heeft. Bijvoorbeeld in uw auto of motor. Denkt u er ook aan om uw auto of motor te verzekeren? Dat is verplicht.

Heeft u geen aanslag Motorrijtuigenbelasting gekregen?

Heeft u een auto of motor, en heeft u in januari 2020 geen aanslagbrief gekregen? Haal dan uw aanslag op bij de afdeling Financiën van het openbaar lichaam Bonaire (OLB) aan de Bulevar J.A. Abraham 17.

Geef veranderingen door

Verandert er iets aan uw kentekennummer of kentekenplaat? Levert u bijvoorbeeld uw kentekenplaat in? Of verkoopt u uw auto? Geef dit dan meteen door aan de afdeling Financiën. Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor de gevolgen als u deze veranderingen niet op tijd doorgeeft. Levert u een kentekenplaat in, of verkoopt u een (auto) motorrijtuig? Dan hoeft u vanaf dat moment geen motorrijtuigenbelasting meer te betalen voor deze auto of motor.

Lees ook: