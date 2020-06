78 Gedeeld

Kralendijk – Tien leerlingen hebben de Hoogbegaafdenklas op Bonaire gevolgd en afgesloten. Afgelopen donderdag was de laatste dag van de Hoogbegaafden klas (“de Verrijkingsklas of Plus-klas”) van dit schooljaar.

De leerlingen, in de leeftijd van 9-11 jaar, hebben het programma afgesloten met een presentatie van hun project. Daarbij werd er in twee groepen samengewerkt aan voorstellen voor het bestrijden van plastic op het eiland.

De pilot voor hoogbegaafde kinderen is gestart in januari om leerlingen van groep 6, 7 en 8 in de bovenbouw van het basisonderwijs een kans te geven hun talenten verder te ontwikkelen. Een dag in de week kregen de leerlingen andere lesvormen dan op de reguliere school. Ze werkten aan projecten om hun talenten te stimuleren. Ook lag veel nadruk op het leren samenwerken, zelf initiatief en verantwoordelijkheid nemen en zelf onderzoek doen.

Tien leerlingen van de verschillende basisscholen hebben meegedaan aan deze pilot. Tijdens de evaluatie bleek dat deze alternatieve lesvormen – naast de reguliere school – voor veel kinderen in de pilotgroep erg goed uitpakte. Ouders en kinderen waren enthousiast over de lessen en zijn overtuigd dat dit een meerwaarde heeft voor de leerlingen. Ook de scholen zijn tevreden over dit aanvullend onderwijs. Belangrijk is een goede afstemming met de leerkracht van de school en samenwerking met de interne begeleiders.

Het Expertisecentrum Onderwijs en Zorg (EOZ) is in overleg met de schooldirecties en de stichting Jongeren en Toekomst over het voortzetten van deze voorziening volgend schooljaar.

Lees ook: