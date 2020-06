104 Gedeeld

Gezaghebber Rijna bevestigde vrijdagmiddag defintief dat de grenzen per 1 juli opengaan voor reizigers uit Europese landen met een laag risicoprofiel. Foto: ABC Online Media

Kralendijk- Bonaire stelt definitief haar grenzen open met ingang van 1 juli 2020 voor een aantal landen die worden beoordeeld als landen met een relatief laag risicoprofiel als het gaat om de Covid-19 besmettingen.

Concreet gaat het om reizigers uit de Benelux, Frankrijk en Duitsland, die zonder belemmering naar Bonaire mogen reizen. Wel wordt het aantal toeristen tot zover beperkt tot 1000 per week en moeten mensen een verplichte test afleggen, vóór zij mogen reizen.

Test- en zorgcapaciteit

Volgens gezaghebber Edison Rijna is Bonaire op het moment voldoende toegerust om met deze versoepeling om te gaan. “We hebben inmiddels voldoende testcapaciteit en voldoende zorgcapaciteit”, aldus de gezaghebber in een persconferentie vrijdagmiddag.

Rijna wees op het feit dat in samenwerking met het RIVM ook berekeningen zijn gemaakt wat het openstellen van de grenzen betekent voor het eventuele aantal besmettingen dat zich zou kunnen voordoen. “Deze overstijgen op dit moment niet de capaciteit”, aldus Rijna.

Tegenstrijdig?

Over de verplichting voor reizigers om zich te laten te testen bestaat nog tegenstrijdige informatie. Volgens Gezaghebber Rijna moeten mensen een test ondergaan om een ticket te kunnen kopen. Volgens informatie van de luchtvaartmaatschappijen mag de test niet ouder zijn dan 72 uur. Indien de informatie van Gezaghebber Rijna klopt, zou niemand langer dan 72 uur van tevoren een reis kunnen plannen of een ticket kunnen kopen.

Ook zijn er aanwijzingen dat een relatief grote groep reizigers deze week op het eiland aankwam zonder dat zij een test hadden ondergaan.

Aruba

Gezaghebber Rijna kon nog geen informatie verstrekken over wat er zou gebeuren met de ‘travelbubble’ tussen de ABC eilanden, op het moment dat Aruba haar grenzen zou openen voor reizigers uit bijvoorbeeld de Verenigde Staten. “Daar is, tot nog toe, nog geen besluit over genomen”, zei Rijna.

