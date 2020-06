Kralendijk – De bijzondere omstandigheden als gevolg van de coronacrisis geven aanleiding voor tijdelijke (verlenging van) versoepelingen van verschillende fiscale regelingen. Dit laat de belastingdienst vandaag weten.

De volgende, tijdelijke versoepelingen gelden tot 1 oktober 2020, voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Uitstel van betaling van belastingschulden

Ondernemers die tijdelijk in de liquiditeitsproblemen zijn gekomen vanwege de coronacrisis, konden uitstel van betaling aanvragen. Vanwege de aanhoudende impact van de maatregelen rondom het coronavirus, wordt deze regeling verlengd.

Verlaging invorderingsrente (percentage interest)

Het percentage van de interest dat momenteel 6% bedraagt, wordt verlaagd naar een percentage van 0,0. Dit geldt slechts voor degenen die dit hebben verzocht en in aanmerking zijn gekomen voor bijzonder uitstel van betaling.

Verklaring betaalgedrag

Voor verklaringen betaalgedrag (bijvoorbeeld noodzakelijk voor het verlenen van vergunningen) geldt dat openstaande schulden voor de Loonbelasting (LB) van naheffingsaanslagen, die gedurende de uitstelperiode zijn opgelegd, geen negatieve effecten zullen hebben voor het verkrijgen van deze verklaring.

Melding betalingsonmacht

Als u uitstel van betaling heeft verzocht voor aangifte tijdvakken die eindigen na 1 februari 2020, ziet de Belastingdienst dit ook als een tijdige melding van betalingsonmacht.

Betalingsverzuimboeten

Verzuimboeten voor betalingsverzuimen die in de periode van 12 maart 2020 tot aan de datum waarop het uitstel van betaling geldt zijn opgelegd, worden ambtshalve vernietigd. Dit geldt voor alle belastingmiddelen waarvoor de tijdelijke bijzondere uitstelregeling van dit besluit geldt.

Gebruikelijk loon (geldig tot 1 januari 2021)

Voor de gebruikelijk loon regeling geldt dat, onder bepaalde voorwaarden, het gebruikelijk loon voor het jaar 2020 gelijk mag zijn aan de commerciële winst (maar nooit negatief). Als het feitelijk betaalde loon hoger is moet dat bedrag uiteraard worden gevolgd.

Aanvullende informatie

Voor het volledige besluit van 16 juni 2020 dat op 18 juni 2020 in de Staatscourant is gepubliceerd, kunt u kijken op https://www.belastingdienst-cn.nl/documenten/publicaties/staatscourant-publicaties/juni-2020/18/index. Voor vragen kan contact opgenomen worden met de Helpdesk van de Belastingdienst per mail via helpdesk@belastingdienst-cn.nl.

