4 Gedeeld

Kralendijk – Naar aanleiding van het uitlekken van een interne mededeling wil Fundashon Mariadal kort toelichten wat er gaande is.

Op woensdag 10 juni 2020 heeft Fundashon Mariadal het Zorgverzekeringskantoor BES formeel doen oproepen om in kort geding te verschijnen voor het Gerecht in Eerste Aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het Zorgverzekeringskantoor BES zal dan tekst en uitleg moeten geven over het uitblijven van betaling voor reeds geleverde en nog te leveren zorg van Fundashon Mariadal aan de ZVK-verzekerde inwoners van Bonaire.

Vanaf de toetreding van de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) tot Nederland op 10-10-2010, zijn de inwoners van de BES-eiland op grond van de wet tegen zorgkosten verzekerd door het Zorgverzekeringskantoor BES, een uitvoeringsinstantie van het Nederlandse Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Al bijna tien jaar koopt het Zorgverzekeringskantoor BES een groot deel van de zorg in bij Fundashon Mariadal, de grootste zorgaanbieder van Bonaire.

“Het ZVK heeft een verplichting om Fundashon Mariadal te betalen voor de zorg die wij al geleverd hebben en blijven leveren aan ZVK-verzekerde inwoners van Bonaire. De afspraken daarover zijn heel duidelijk. Toch betaalt het ZVK opeens niet meer.”, aldus het Bestuur van Fundashon Mariadal. “Het is niet te begrijpen en zeer onverantwoord hoe er op deze wijze met onze belangen wordt omgegaan. Of, beter gezegd, hoe er geen rekening wordt gehouden met onze belangen of ons recht op betaling. Nota bene in deze periode, waarin CoVID-19 wereldwijd al voor de nodige onrust zorgt, en ook hier op Bonaire.

Natuurlijk zouden wij dit het liefst samen met het ZVK oplossen, zonder naar de rechter te hoeven stappen. Zo hoort het en zo hebben wij tot nu toe eerdere hobbels in de samenwerking glad weten te strijken. Maar als het ZVK en het ministerie van VWS hun verplichtingen niet nakomen, dan zien wij ons helaas genoodzaakt betaling via de rechter af te dwingen. Wij hebben net als ieder ander tenslotte zelf ook betaalverplichtingen en die moeten wij op onze beurt weer na komen.“

Fundashon Mariadal wil benadrukken dat de zitting geen gevolgen heeft voor haar zorgverlening voor de patiënten, bewoners en cliënten niet alleen van Bonaire, maar ook de patiënten van Saba en St. Eustatius die in deze Covid-19 tijden gebruikmaken van ons ziekenhuis. “Fundashon Mariadal staat pal voor de zorg die wij verlenen aan de inwoners van Bonaire en ook Saba en St. Eustatius. Dat zullen wij ook gewoon blijven doen.”, zo verzekert het Bestuur van Fundashon Mariadal.

De rechtszitting is gepland voor woensdag 1 juli 2020.

Lees ook: