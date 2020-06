Betogers bestormen regeringscentrum Curaçao en eisen vertrek premier

6 Gedeeld

Foto screenshot Bibu tv

Willemstad – Op Curaçao zijn boze burgers en werknemers van de vuilophaaldienst de straat op gegaan om te demonstreren tegen de regering-Rhuggenaath. Daarbij hebben ze onder meer het kabinetsgebouw bestormd. Rhuggenaath wordt door de betogers verantwoordelijk gehouden voor het verlies van duizenden banen en de dramatische economische situatie als gevolg van de coronacrisis.

De werknemers van de vuilophaaldienst hadden vanochtend te horen gekregen dat de overheid de helft van het budget van het bedrijf niet aanvult en dat het bedrijf zelf geen geld meer heeft om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Ook moeten ze er zelf op inleveren.

Dit heeft te maken met de eis van Nederland om de overheid in te krimpen als Curaçao steun wil krijgen vanwege de coronacrisis.

Toen bleek dat de premier niet met de demonstranten zou praten, trokken de betogers naar het regeringscentrum van Fort Amsterdam in Willemstad. Daar bestormden ze de ingang en namen ze bezit van het plein voor het kantoor van de minister-president. De betogers eisten het vertrek van Rhuggenaath en nieuwe verkiezingen.

Uiteindelijk werd het plein schoongeveegd door de ME, nadat betogers vernielingen hadden aangericht waarbij ook de auto van de premier het moest ontgelden. De agenten werden tijdens de actie bekogeld met stenen en de politie heeft waarschuwingsschoten gelost. Verschillende agenten raakten gewond.

Nadat het plein voor het regeringscentrum was schoongeveegd, trokken de demonstranten naar een groot parkeerterrein. Onderweg staken ze onder meer een politieauto en vuilnisbakken in brand. In de binnenstad is de situatie nog altijd gespannen, waarbij de ME en betogers tegenover elkaar staan. Ook zouden er winkels zijn geplunderd. Een nog onbekend aantal mensen is opgepakt.

Punda en Otrobanda afgesloten

Volgens minister Girigorie van Justitie zijn de plunderingen niet het werk van de betogers, maar van bendes die uit de buitenwijken naar het centrum zijn getrokken en daar hun slag hebben geslagen. Punda en Otrobanda, twee wijken in het centrum van Willemstad, worden tot vrijdagochtend volledig afgesloten in reactie op de rellen.

Girigorie maakte verder bekend dat politiechef Mauricio Sambo zijn ontslag heeft aangeboden in reactie op de situatie. Volgens de minister hadden de betogers nooit Fort Amsterdam mogen binnendringen en heeft Sambo fouten gemaakt.

Groeiende onvrede

Volgens correspondent Dick Drayer zijn de steeds feller wordende protesten tekenend voor de groeiende onvrede op Curaçao. “Met veel gekunstel pogen ze de economie overeind te houden nu er sinds 13 maart al geen toeristen uit onder meer Nederland komen. Maar steeds meer mensen raken hun baan kwijt.

“Zo werd recent bekend dat 400 medewerkers van de Isla-raffinaderij ontslagen zullen worden. Drayer: “En als de vliegtuigen vanaf juli wel weer komen, duurt het nog wel even voordat de situatie weer zoals voorheen is.”

Lees ook: