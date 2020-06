14 Gedeeld

Wij zijn op zoek naar een Orthopedagoog/ Psycholoog met 2 á 3 jaar werkervaring. Je staat stevig in je schoenen, bent deskundig in je vak en bevorderd deskundigheid in de organisatie en het team. Voor de casemanagers ben je een sparringpartner. Je gaat pro-actief te werk en bent inhoudelijk verantwoordelijk voor de handelingsplannen.

Wat zijn jouw taken

Neem test af, coördineert individuele testen en interpreteert de testresultaten;

Stelt handelingsplannen op waarin de benodigde aanpak, werkwijze en werkverdeling binnen het team beschreven staan;

Observeert leerlingen individueel en in groepsverband t.b.v. onderzoek;

Ziet toe op handhaving van termijnen:

Geef tijdig aan wanner er capaciteitsoverschot te kort is, informeert het managementteam en komt met oplossingsrichtingen alternatieven;

Wordt op basis van expertise ingezet voor workshops, trainingen, cursussen t.b.v. de scholen en ouders/ verzorgers;

Houdt nauw contact met het managementteam om de bepaalde trends en analyses te delen;

Voert alle overige werkzaamheden uit die in het verlengde van de functie liggen.

Het bedrijfsprofiel

EOZ biedt ondersteuning en begeleiding aan de leerlingen en studenten die door leer-, sociaal-, emotionele en/ of gedragsproblemen vast dreigen te lopen op school. De werkzaamheden worden binnen het EOZ verricht voor alle bij de Stichting aangesloten en in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigde bevoegde gezagsorganen van primair en voortgezet onderwijs, sociale kans traject Jongeren en het middelbaar beroepsonderwijs

Waar dien je aan te voldoen

Opleiding op WO niveau; gedragswetenschapper;

Kennis van de uitgangspunten en werkwijzen van HGW, HGD en HGA;

Kennis van moderne toetsinstrumenten en ervaring met het uitvoeren van (psychodiagnostisch) onderzoek;

In bezit van testbevoegdheid;

Kennis van observatiemethoden en technieken;

Brede (theoretische) kennis van de (onderwijskundige) ontwikkelingen in het onderwijs in relatie tot leerlingenzorg, zowel op Bonaire als in Nederland en andere landen;

Kennis van en inzicht in de ontwikkelingen op zorggebied;

Kennis van en inzicht in de inhoud en organisatie van de leerlingenzorg;

Vaardig in het opstellen van rapportages;

Vaardig in het werken in teamverband;

Vaardig in het omgaan met tegengestelde belangen, weerstanden en conflicten;

Zelfstandige werkhouding en flexibele instelling;

Graag willen en kunnen deelnemen aan het multidisciplinair overleg;

Draagt zorg voor het eigen ontwikkelingsproces door het permanent actief organiseren van zelfreflectie; het bijhouden van voor het vakgebied relevante ontwikkelingen; het deelnemen aan her- en bijscholingscursussen en collegiale consultatie aansluitende op het persoonlijk ontwikkelplan;

Ervaring hebben met meervoudige complexe diagnostiek.

Wat zijn de arbeidsvoorwaarden

Uitdagende en afwisselde baan;

Functie waarbij je zelfstandig kunt werken;

Samenwerking in een enthousiast multidisciplinair team;

Enthousiaste en kundige collega’s;

Ervaring met verschillende doelgroepen en specialisatie.

Salaris: Schaal 11 ($3429 – $4460)

De tijdsplanning voor de sollicitatieprocedure

Uiterlijk voor 7 augustus uw cv en motivatiebrief mailen naar info@eoz-bonaire.org

Eerste gesprekken vinden plaats in de week van 17 augustus

Tweede ronde zal voor 31 augustus afgerond worden

Indien nodig zal het eerste gesprek per Skype plaatsvinden.

Meer informatie: Graag bellen met kantoor EOZ tel.nr. +599-7174144. Vragen naar Anoek Hansen of Renata Domacassé, MT-leden, of vragen mailen naar info@eoz-bonaire.org.

