Archieffoto: deelnemers aan de Centrale Dialoog op Bonaire

Kralendijk – De Centraal Dialoog van Bonaire is blij dat het kabinet gehoor heeft gegeven aan de oproep van de centraal dialogen van Bonaire en St. Eustatius om de noodregelingen voor Caribisch Nederland te verlengen.

Hierbij heeft het kabinet ook de voorstellen van de centraal dialogen overgenomen om het huidige pakket op onderdelen uit te breiden in navolging van in Europees Nederland geldende steunmaatregelen, en tevens maatwerk toe te passen rekening houdend met de situatie op de eilanden.

De Centraal Dialoog is het overlegplatform van werkgevers, vakbonden, de Kamer van Koophandel en de lokale overheid, met participatie van de unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van de RCN in de rol van adviseur. In de huidige vorm is dit orgaan actief sinds november 2018.

Na het uitbreken van de coronacrisis en vanwege de reisbeperkingen, is gedeputeerde Elvis Tjin-Asjoe gevraagd om tijdelijk de rol van waarnemend vicevoorzitter te vervullen. Tijdens de bijeenkomsten voorgezeten door gedeputeerde Tjin-Asjoe zijn er twee werkgroepen geformeerd. Eén werkgroep heeft zich gebogen over de steunmaatregelen en heeft de input geleverd voor de gezamenlijke brief met voorstellen welke nu door het kabinet zijn gehonoreerd. De tweede werkgroep werkt aan sociaal-maatschappelijke en economische herstel scenario’s in voorbereiding op de heropening van het eiland.

Termijn

De Centraal Dialoog Bonaire en de Central Dialogue van St. Eustatius hebben een verlenging van het noodpakket tot het einde van het jaar voorgesteld. Hoewel het kabinet besloten heeft om de regelingen tot 12 oktober te verlengen, hoopt de Centraal Dialoog dat afhankelijk van de ontwikkelingen alsnog overwogen zal worden de maatregelen tot einde jaar te verlengen indien de situatie daartoe noopt.

Waarnemend vicevoorzitter Tjin-Asjoe is blij met de bereikte resultaten. “Dankzij de goede en slagvaardige samenwerking binnen de Centraal Dialoog zijn we erin geslaagd alle maatregelen snel te analyseren en de behoeften van zowel ondernemingen als werknemers overtuigend over te brengen. Het verheugt ons dat het kabinet hieraan gevolg heeft gegeven. Dit toont weer de kracht van deze manier van samenwerking.”

Tjin Asjoe spreekt namens de Centraal Dialoog het vertrouwen uit, dat de steunmaatregelen en voorwaarden concreet zullen bijdragen aan een evenwichtige herstart van economische activiteit wanneer het verantwoord is om Bonaire weer te heropenen.

