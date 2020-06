15 Gedeeld

Kralendijk – De afgelopen weken is op alle basisscholen Buki di pret uitgedeeld. Met dat vakantieboekje in de hand, krijgen kinderen korting op activiteiten of producten van deelnemende winkels, restaurants en sportclubs. In sommige gevallen kun je zelfs gratis meedoen als je jouw Buki di pret toont.

Het eerste Buki di pret 2020 is door gedeputeerde Nina de Heyer overhandigd aan een leerling van groep 8 van Kolegio Kristu Bon Wardador. Daarna is het uitdeelfestijn losgebarsten op alle 9 basisscholen van Bonaire. Uiteindelijk kregen zo’n 2250 leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar een eigen Buki di pret.

Extra speciaal was de ‘drive thru’ die bij 2 scholen was opgezet als pilot. Op Kolegio Strea Briante en Kolegio Rayo di Solo werden de vakantieboekjes niet in de klassen gegeven, maar kwamen de klassen een voor een langslopen bij een Buki di pret loket. Met hulp van onder andere Indebon Bonaire werden de honderden boekjes razendsnel verdeeld.

Bij de drukkerij bleek achteraf dat de drukplaat iets verschoven was. Hierdoor zijn in een aantal boekjes een paar pagina’s een beetje scheef afgedrukt. Gelukkig is alles nog wel leesbaar, maar mooi is anders. Jammer genoeg was het niet meer mogelijk een om herziene druk tijdig op Bonaire te krijgen.

Alle kinderen hebben nu hun Buki di pret. Dit weekend opent de inschrijving voor de activiteiten waar vooraf reserveren nodig is. Lees de voorwaarden van elke activiteit altijd goed en zorg dat je je aan de aanwijzingen van de aanbieder houdt. Soms moet je bijvoorbeeld dichte schoenen dragen, is een zwemdiploma verplicht of moeten je ouders/verzorgers aanwezig zijn. Het staat er allemaal bij.

Van 3 juli is Buki di pret geldig en de laatste activiteit is op 16 augustus. Op dit moment lijkt alles gewoon door te kunnen gaan, maar mocht bijvoorbeeld het Corona-virus de situatie op Bonaire veranderen, dan kunnen ook activiteiten of acties in Buki di pret wijzigen of zelfs vervallen. Hou dus altijd de berichtgeving hierover in de gaten.

Voor meer informatie: www.bukidipret.com facebook/bukidipret

Lees ook: