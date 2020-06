38 Gedeeld

Sinds 2015 geeft Wilco Harbers van Harbers Interior Design Bonaire interieuradvies, ontwerp hij aansprekende interieurs en levert bijzondere meubels en woonaccessoires voor de particuliere en zakelijke markt op Bonaire.

Onlangs is Wilco gestart met twee nieuwe, zeer interessante activiteiten.

Harbers Interior Design Bonaire maakt en levert gordijnen, railsystemen en jaloezieën (hout of pvc) van hoge kwaliteit. Voor wat betreft de gordijnen kiest de klant uit een zeer uitgebreide collectie kwaliteitsstoffen van het merk “Ventana Exclusive”. De gordijnen worden op maat gemaakt, geleverd en afgehangen. Volledig volgens de wensen van de klant. Hierbij kan uiteraard ook worden gekozen voor een verduisterende stof. De railsystemen zijn van een klimaatbestendige, “rental proof” kwaliteit.

voor meer informatie bezoek de Facebookpagina: Carib Curtains Bonaire

Omdat klanten van Wilco regelmatig vroegen naar mooie lampen en bijzondere lampenkappen is hij begonnen met een uitzonderlijke service, nieuw op Bonaire! Tweedehands lampenkappen kunnen worden ingeleverd en worden door hem omgetoverd in prachtige, unieke exemplaren. Ook kan hij compleet nieuwe kappen maken in elk gewenst model en formaat. Hierbij heeft de klant de keuze uit een enorm aanbod van stoffen. voor meer informatie bezoek de Facebookpagina: Carib Lamp Shades Bonaire

Harbers Interior Design Bonaire vind je via de (rol)trap of lift op de 1e verdieping van de Bonaire Mall bij MG Furniture Bonaire aan de Kaya Grandi.

Bellen: (+599) 786 9503 of e-mailen info@harbersdesign.com kan natuurlijk ook!



