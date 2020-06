5 Gedeeld

Hoewel hier en daar ook kritische noten worden gekraakt, is de grootste groep respondenten wel tevreden over het BC, zeker ook als het gaat om het management van de Corona-crisis

Kralendijk- De meeste respondenten in een door Bonaire.nu samen met adviesbureau Linkels & Partners uitgevoerde politieke enquête zegt tevreden te zijn over het huidige bestuurscollege, dat wordt gevormd door de Movementu di Pueblo (MPB) en de Union Patriotiko Boneriano (UPB).

In totaal geeft (afgerond) 43% van de respondenten aan tevreden te zijn. 29% van de respondenten zegt noch tevreden, noch ontevreden te zijn en 28% omschrijf zich als ontevreden over het BC.

Corona

Als het gaat om de manier waarop de lokale overheid is omgegaan met de Corona-crisis, dan is de tevredenheid nog wat groter. 66% van de respondenten omschrijft zich als tevreden (42,5%) of zeer tevreden (23,2%). 15,4% van de respondenten beschrijft zich als neutraal, 10,1% beschrijft zich als ontevreden en 8,9% als zeer ontevreden.

Er is duidelijk gekozen voor zorg & welzijn, de veiligheid en gezondheid van de burgers. Dat vind ik een goede keuze -Respondent

Positief commentaar dat wordt genoemd als het gaat om het managen van de Corona-crisis is onder meer:

Het feit dat er gekozen is voor drastische maatregelen (sluiting luchtruim e.d.)

De communicatie werd -afgezien van een wat rommelig begin- als effectief ervaren, vooral nadat de RCN communicatie-afdeling daarbij werd betrokken

In vergelijking met andere eilanden werd er vooral aan het begin snel gehandeld

Als het gaat om punten die beter hadden gekund:

Communicatie werd in het begin als rommelig en soms als tegenstrijdig ervaren

De overheid had sneller openheid moeten geven over de eerste positieve casus

Het BC en de gezaghebber hebben zich (te)veel door Nederland en het RIVM laten leiden

Veel van de zogenaamde ‘repatrianten’ voelden zich door het BC en (met name) de Gezaghebber in de steek gelaten. Er was hier m.n. veel kritiek op de communicatie, die als ‘slecht’ wordt beoordeeld

In totaal hebben niet minder dan 110 respondenten hun score over de mate van hun tevredenheid gemotiveerd in de bijbehorende vraag.

Nederland

Tevredenheid is er ook onder de respondenten als het gaat om de noodmaatregelen die samen met het BC zijn afgekondigd voor de BES-eilanden. Het gaat dan met name om de steun voor loonbetalingen door de bedrijven die werden getroffen door het wegvallen van omzet, en de eenmalige uitkering van het Ministerie van Economische Zaken, waar bedrijven aanspraak op kanden maken.

Enquête

De online enquête van Bonaire.nu en Linkels & Partners werd in totaal 1043 keer ingevuld in de periode van 13 tot en met 19 juni 2020.

Een relatief groot aantal ingevulde enquêtes werd door de gebruikte software aangemerkt als ‘verminderd betrouwbaar of onbetrouwbaar’. Het gaat hierbij onder meer om de gemiddelde tijd die voor het invullen welke (ver) lag onder de gemiddelde invultijd, het tijdsframe binnen welke de enquêtes zijn ingevuld (met zeer korte tussenpozen tussen het ene en het andere antwoord) en verdachte antwoordpatronen.

Op grond van een nadere analyse van elk van de 1043 respondenten door de psychologen van Linkels & Partners, zijn in totaal 387 ingevulde enquêtes aangemerkt als onvoldoende betrouwbaar en verwijderd. Hierbij lijken in elk geval 377 enquêtes te zijn ingevuld door 1 bepaalde (politieke) groep, met steeds de exact zelfde of sterk overeenkomstige antwoorden.

Ook blijkt gebruik te zijn gemaakt van een “IP-blocker” waarbij het werkelijke IP-adres van de bewuste respondenten verscholen bleef.