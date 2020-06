19 Gedeeld

Kralendijk – Vrijdagmiddag heeft gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe de nieuwe directeur communicatie, Favell Maduro, voorgesteld aan de lokale media. Het verbeteren en profesionaliseren van de communicatieafdeling is één van voornemens die in het Bestuursakkoord zijn opgenomen.

De vacature stond sinds december open en de afdeling heeft lange tijd te kampen gehad met onderbezetting. Het huidige team van 6 communicatiemedewerkers zal nog doorgroeien naar 8.

Favell Maduro is geboren op Curaçao en heeft 30 jaar in Nederland gewoond. Als journalist werkte hij, zowel in Nederland als op Curaçao, als freelance verslaggever en presentator voor diverse media. De afgelopen 2 jaar heeft hij als communicatieadviseur gewerkt voor de Curaçaose overheid.

Een van Maduro’s eerste taken is een communicatieplan op te stellen waarvan branding, een nieuwe website en het beter benutten van sociale media deel uitmaken. Doel is de informatievoorziening aan de bevolking naar een hoger plan te tillen en zo de transparantie van beleid te vergroten.

Tjin Asjoe greep de gelegenheid aan om te melden dat de afgelopen periode meer vacatures zijn vervuld. Zo zijn er bij LVV nieuwe functionarissen aangesteld, is er een projectleider slachthuis gestart, is er iemand aangenomen voor de uitvoering van het strategisch toeristisch plan en heeft R&O een nieuwe directeur die op 1 september aan de slag gaat. Ook zal zeer binnenkort de nieuwe griffier gepresenteerd worden.

Dudley Wedervoort, hoofd financiën, neemt de uitvoering van de hervormingsplannen van de naar Sint Eustatius vertrokken Marnix van Rij over. Hij gaat zich inzetten om de effectiviteit van de inning van belastingen te verbeteren. Met name het innen van toeristenbelasting is daarbij een speerpunt. Overwogen wordt deze via de luchthaven te innen. ,,De headtax voor de cruisetoeristen moet flink omhoog. Als het aan mij ligt gaat deze naar boven de 10 dollar, want in verhouding tot wat Bonaire te bieden heeft is het huidige tarief te laag”, aldus Tjin Asjoe.

Lees ook: