7 Gedeeld

Kralendijk, 19 juni 2020. Omdat de gezaghebber onlangs de maatregelen vanwege het coronavirus heeft versoepeld, verruimt Fundashon Mariadal haar bezoekersregeling.

Nu het luchtruim tussen Curaçao en Aruba weer is geopend en ook het reizen van en naar Nederland mogelijk is, kunnen medische specialisten weer naar Bonaire komen.

Vanwege de coronamaatregelen had Fundashon Mariadal per medio mei een strikte bezoekersregeling ingevoerd. Nu de overheid de noodverordening heeft ingetrokken en maatregelen zijn versoepeld, laat Mariadal per maandag 15 juni a.s. meer bezoekers toe. Wel blijft het aantal bezoekers beperkt om de ‘1,5 meter regel’ zo veel mogelijk te kunnen handhaven. Het aantal bezoekers wordt uitgebreid tot:

drie per patiënt voor het verpleeghuis (Kas di Kuido);

twee per patiënt voor het ziekenhuis (Sentibibu);

drie voor de polikliniek kindergeneeskunde (patiënt en twee begeleiders);

twee voor de overige poliklinieken (patiënt en één begeleider);

de apotheek, het laboratorium en de afdeling radiologie blijven met een pasjessysteem werken.

Mensen met verkoudheidsklachten worden verzocht thuis te blijven.

Fundashon Mariadal verwacht dat deze aanpassingen prettiger zijn voor haar patiënten en bezoekers.

Uiteraard is Mariadal zich er van bewust dat risico op besmetting met het coronavirus blijft bestaan, ondanks alle maatregelen binnen en buiten het ziekenhuis. Het ziekenhuis blijft daarom voorbereid op de komst van dergelijke patiënten.

Nu reizen tussen Nederland en de ABC-eilanden weer mogelijk is, kunnen ook medische specialisten naar Bonaire reizen. Huisartsen kunnen dus weer verwijsbrieven naar visiterende specialisten opstellen.

Lees ook: