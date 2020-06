21 Gedeeld

Kralendijk – Het luchtruim van Bonaire, Saba en Sint Eustatius blijft voor meer landen gesloten tot 1 juli 2020. Er wordt alleen een uitzondering gemaakt voor vluchten uit Sint Maarten, Curaçao en Aruba.

Dit hebben minister Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga en Minister van gezondheid Hugo De Jonge in een brief geschreven die naar de Tweede Kamer is gestuurd. Er worden ook geen passagiers toegelaten uit Europa, het Verenigd Koninkrijk, het Caribisch gebied en ook Noord, Midden en Zuid Amerika.

Op advies van het Nederlandse RIVM, is besloten om de lijst met landen waarvoor het luchtruim gesloten is uit te breiden. Vele landen van het Amerikaanse continent hebben te maken met grote groepen mensen die besmet zijn met COVID-19. Daarom is het gehele Amerikaanse continent nu toegevoegd aan de lijst van landen waarvoor het luchtruim gesloten blijft. Europese landen en het Verenigd Koninkrijk stonden al op die lijst vanaf 14 maart 2020. Dit betekent dat er tot 1 juli geen toeristen naar het eiland kunnen komen.



Aan de andere kant is Bonaire goed voorbereid om weer toeristen te ontvangen. De voorwaarden om op Bonaire vakantie te komen vieren zijn bekend gemaakt. Zo moeten toeristen voordat ze aan boord gaan een verklaring inleveren dat ze geen COVID-19 hebben. Ze moeten ook een verzekering hebben die eventuele medische kosten dekt. De artsen op Bonaire zijn ook goed voorbereid voor als er weer gevallen van COVID-19 worden aangetroffen.

Aruba

Wie naar Aruba gaat vanuit Bonaire hoeft zich tot 1 juli niet op corona te laten testen. Tot 1 juli is het ook niet nodig om een aanvullende reisverzekering af te sluiten. Belangrijk is dat de reiziger geen luchtwegklachten heeft op het moment van vertrek. Reizigers moeten ook 14 dagen of langer op Bonaire zijn geweest voordat ze doorreizen. Voor Curaçao en Sint Maarten is een coronatest voor vertrek ook niet nodig, ook niet vanaf 1 juli. Voor Aruba zal op een later moment bekend worden gemaakt of testen na 1 juli nodig is.

Thuisquarantaine

Een persoon die uit Nederland is gekomen gaat in thuisquarantaine. Hij/zij moet gedurende 14 dagen thuis blijven om er zeker van te zijn dat deze persoon geen ziekteverschijnselen ontwikkelt. De kans hierop is niet groot omdat het aantal besmettingen in Nederland en omringende landen inmiddels erg klein is. Reizigers die luchtwegklachten hadden mochten niet vliegen. Voor de zekerheid zijn de reizigers allemaal getest vóór vertrek of bij aankomst.

Mensen die na aankomst toch luchtwegklachten krijgen moeten dat altijd direct melden bij Publieke Gezondheid, zodat zij getest kunnen worden. Zolang de persoon uit Nederland geen luchtwegklachten krijgt, hoeven de andere huisgenoten niet thuis te blijven. De huisgenoten mogen gewoon aan het werk, op bezoek en boodschappen doen. De enige voorwaarde is dat de huisgenoot geen luchtwegklachten heeft.

Uit de groep repatrianten die vorige week naar Bonaire is gekomen zijn elf mensen getest. Allemaal hadden ze geen COVID-19. Voor het eind van de maand is er meer informatie over hoe er met toeristen wordt omgegaan als het luchtruim op 1 juli opengaat.

Land Ingangsdatum Einddatum EU-landen 14 maart, 20.00 uur 1 juli, 18.00 uur Verenigd Koninkrijk 14 maart, 20.00 uur 1 juli, 18.00 uur Alle landen van het westelijk halfrond, met uitzondering van de landen van het Koninkrijk, Aruba, Curaçao en Sint Maarten 15 juni, 18.00 uur 1 juli, 18.00 uur

Lees ook: