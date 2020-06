5 Gedeeld

Heb jij de online enquête al ingevuld die wij organiseren, samen met psychologisch adviesbureau Linkels & Partners?

Doe mee en geef je mening over o.a. het bestuurscollege, de manier waarop de COVID-crisis tot zover is gemanaged en wat je mening is over het optreden van de gezaghebber.

De enquête kan nog tot zaterdagochtend, 20 juni worden ingevuld. Gedurende het weekend publiceren wij de eerste resultaten!

Click hier om hem direct in te vullen: https://www.research.net/r/politiekBON062020

Invullen duurt minder dan 10 minuten en je antwoorden zijn anoniem!