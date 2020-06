1 Delen

Kralendijk – Agenten van het Korps Politie Caribisch Nederland hebben op dinsdag 16 juni, tussen 18.00 uur en 19.30 uur, diverse processen-verbalen uitgeschreven voor het niet naleven van de wegenverkeersverordening.

Tijdens controles zijn diverse bekeuringen geschreven voor onder andere het rijden zonder verzekering en rijbewijs, het rijden zonder helm, te donkergetinte autoruiten, het niet dragen van de veiligheidsgordel, het hebben van een mobiele telefoon in de hand tijdens het rijden en voor het rijden zonder kentekenplaat.

Het is opgevallen dat nog veel automobilisten gebruik maken van een mobiele telefoon tijdens het rijden. Voor deze overtreding staat een geldboete van $ 225,-.

Tijdens één van de controles is een scooter in beslag genomen gezien de bestuurder niet in het bezit was van een rijbewijs en verzekering en de scooter niet voorzien was van een kentekenplaat. De scooter is meegenomen voor verder onderzoek.

De politie blijft actief controleren op de naleving van de verkeersregels. Dit om de veiligheid van iedereen die zowel actief als passief deelneemt aan het verkeer te bevorderen.

Lees ook: