3 Gedeeld

Kralendijk – Met ingang van 3 april 2020 heeft het Bestuurscollege de maximumprijzen van brandstoffen aan de pomp sterk naar beneden aangepast.

De maatregelen die zijn genomen in verband met de Covid-19 pandemie hebben ook voor Curoil en voor de pompstations op Bonaire grote gevolgen. De verkoop van niet gereguleerde brandstoffen op de airport is grotendeels weggevallen.

Ook de opbrengst van gereguleerde brandstoffen is enigszins teruggelopen. Naast de kosten reducerende maatregelen moesten door de distributeurs additionele maatregelen worden genomen om de distributie van brandstoffen op Bonaire te blijven garanderen. Bonaire heeft een belang bij de continuïteit van de brandstofvoorziening. Gegeven deze omstandigheden heeft het Bestuurscollege de prijzen van gereguleerde brandstoffen in de maanden mei en juni niet verder verlaagd.

Tussen Curoil en het bestuurscollege, zijn er afspraken gemaakt om een commissie samen te stellen bestaande uit deskundigen met als doelstelling : het opzetten van een transparant en duurzaam prijsmechanisme die de continuïteit van de brandstofvoorziening waarborgt (dus met een redelijk rendement voor de distributeurs). Prijzen van brandstoffen zijn op Bonaire al decennia lang gereguleerd. Regulering geldt voor prijzen aan de pomp en voor prijzen van LPG voor niet-commercieel gebruik. Niet gereguleerd zijn kerosine op het vliegveld, brandstof in de jachthavens en LPG voor commerciële gebruikers.De gereguleerde prijzen zijn mede gebaseerd op maandelijkse voorstellen van Curoil waarin berekende gemiddelde marktprijzen en vaste componenten (marges, accijns en ABB) zijn opgenomen, gebruikmakend van een vaste berekeningsmethodiek.

De prijsberekeningen van Curoil worden maandelijks gevalideerd door een extern accountantskantoor en ter goedkeuring voorgelegd aan het OLB in het rapport ‘Correctiefactor’. De Directie Ruimtelijke Ordening (R&O) van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) adviseert vervolgens de Gedeputeerde voor Economische Zaken over de prijsstelling van de gereguleerde producten. Het Bestuurscollege neemt het definitieve besluit over de verkoopprijzen.

Er is in november 2018 een voorstel voor de aanpassing van de winstmarges aan het Bestuurscollege gezonden en partijen hebben onlangs een akkoord bereikt over de aanpak van deze problematiek. Er is een commissie ingesteld die voortvarend aan de slag is gegaan met de deelopdracht om uiterlijk 15 juni een voorstel te doen voor een tijdelijke oplossing van de actuele problematiek rondom de brandstof prijzen. Vervolgens zal een subcommissie uiterlijk 1 juli een voorstel doen voor het oplossen van de marge-problematiek. Een tweede subcommissie zal uiterlijk 15 juli een voorstel doen voor een transparant prijsbepalingsmechanisme.

Lees ook: