39 Gedeeld

KRALENDIJK – Selibon is begonnen met diverse schoonmaakprojecten op Bonaire. Deze week was Kaya Korona aan de beurt. Medewerkers van Selibon hebben alle bermen, pleinen en zelfs bushaltes schoongemaakt. ook al het onkruid is verwijderd.

Selibon heeft verschillende positieve reacties mogen ontvangen voor het goede werk dat de medewerkers verrichten en bedanken hiervoor de Bonairiaanse bevolking. Selibon blijft zich inzetten voor een schoon Bonaire

Een schoon en mooi Bonaire is niet alleen voor de toeristen, maar het draagt ook bij aan onze eigen gezondheid. Laten wij er dus voor zorgen dat het rondom ons huis en in de wijken schoon is. Als u iets eet of drinkt, gooi het afval dan in de vuilnisbak en laten wij vooral doorgaan met ons eiland schoon en mooi te houden.

Heeft u een plek gezien die het verdient om schoongemaakt te worden? Meldt dit dan meteen bij Selibon op telefoonnummer 717 8159.

Lees ook: