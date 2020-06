5 Gedeeld

Kralendijk – In opdracht van gezaghebber Edison Rijna is integriteitsbureau Governance & Integrity International begonnen met een analyse van meldingen in het overdrachtsdossier van Bonaire Holding Maatschappij. De documenten worden bekeken en van advies voorzien hoe verder te handelen.

De stap van Rijna komt na een uit de hand gelopen discussie tussen de tijdelijk bestuurder van de Bonaire Holding Maatschappij en het lokale bestuur.

Rijna zegt met zijn stap te laten zien dat signalen vanuit de gemeenschap serieus worden genomen. Hij zegt tegelijkertijd te willen waken voor ‘beschuldigingen zonder basis’ aan het adres van ambtenaren en bestuurders. “Waar het kan, worden de aantijgingen weerlegd. Waar het nodig is worden nadere maatregelen getroffen”, zegt Rijna in een schrijven dat gisteren aan de pers werd verstuurd.

De voorlopige bevindingen van het werk van Governance & Integrity International worden snel aan de gezaghebber voorgelegd en besproken. Het definitieve rapport ligt voor het eind van de maand bij de gezaghebber.

Eerder schreven wij over dit onderwerp:

Lees ook: