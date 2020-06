20 Gedeeld

Op de foto het moment dat een vakbondslid haar lidmaatschapspas overdraagt aan de directeur van Lovers Ice Cream Parlor, dit als symbool dat de lidmaatschapspas wordt geaccepteerd, ook is er een afgevaardigde van AFBW aanwezig.

Kralendijk – Lovers Ice Cream Parlor biedt leden van AFBW een korting aan van 10% bij elke aankoop door middel van het tonen van hun reeds geïntroduceerde lidmaatschapspas.

De Algemene Federatie van Bonairiaanse Werknemers gaat door met het zoeken van bedrijven die een voordeel willen aanbieden aan de leden van AFBW.

AFBW is een vakbond met ruim 400 leden, gezien de situatie waar we nu in leven is het voor zowel de ondernemer gunstig voor het aantrekken van klanten en voor het vakbondslid voor het genieten van een korting.

AFBW wil namens al haar leden de directeur van Lovers Ice Cream Parlor Bonaire de heer Jarrod Dijkhuizen bedanken voor zijn idee en zijn medewerking aan dit project.

AFBW wil andere ondernemers aanmoedigen ook mee te werken.

