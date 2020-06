20 Gedeeld

Kralendijk – Bij een steekpartij bij een woning aan de Kaya Otomac in Nort Saliña is een man zwaargewond geraakt. Dit gebeurde zondagmorgen rond 5 uur.

Het slachtoffer is in de middag in het ziekenhuis overleden. Het betreft de man Rafilino ‘Rafi’ Boezem van 39 jaar. Er is een dame met initialen D.E.M.R. van 26 jaar aangehouden in verband met de steekpartij.

De zaak is in onderzoek. De politie verzoekt een ieder die iets heeft gezien om contact op te nemen met de politie op 717 8000 of op 717 7251.

