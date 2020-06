10 Gedeeld

Het meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is een punt waar burgers en professionals terecht kunnen voor advies en het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Als backoffice kent de functie een zo gehete HGKM-tafel, bestaande uit Aandachtsfunctionarissen vanuit verschillende ketenpartners. Deze zijn actief in de uitvoering als casusregisseurs. Belangrijke streef-principes zijn het stimuleren van laagdrempeligheid, gezinsbetrokkenheid en veerkracht.

Als Meldpuntfunctionaris ben je het eerste aanspreekpunt voor de melder, onderzoek je wat er aan de hand is en draag je zorg dat de juiste hulp op de juiste plek komt.

Wat ga je doen?

Je geeft advies en onderzoekt meldingen van (vermoedelijk) huiselijk geweld of kindermishandeling. Je voert gesprekken met cliënten over wat er speelt en welke hulp eventueel mogelijk is. In een crisissituatie zorg je voor de-escalatie en veiligheidsafspraken. Zo nodig plaats je betrokkenen in opvang en monitor je het vervolg, houd je regie op de casus. Aan de HGKM-tafel bespreek je de (complexe en recidiverende) casuïstiek.

Tot slot geef je algemene voorlichting over huiselijk geweld en kindermishandeling.

Waar moet je minimaal aan voldoen?

Naast ruime ervaring in een vergelijkbare functie beschik je over een HBO diploma voor MWD, SPH of een vergelijkbare opleiding. Je beheerst Papiamentu, Nederlands en bij voorkeur ook Spaans in woord en geschrift. Je bent stressbestendig en hebt kennis van signalen bij huiselijk geweld en kindermishandeling en de aanpak daarvan.

Ook heb je o.a. kennis van crisisinterventies en traumagerichte benadering. Daarbij gebruik je je analytisch vermogen, je zorgvuldigheid en besluitvaardigheid om complexe hulpvragen te vertalen naar een veiligheid- en hulpverleningsplan en om in crisissituaties te komen tot analyse en interventie. Je bent bereid om bereik-baarheidsdiensten te draaien buiten kantooruren.

Wat bieden wij?

Het salaris bedraagt minimaal $ 2.637,- (aanloopschaal 9) en maximaal $ 3.925,- (functieschaal 10).

Het betreft een tijdelijke functie voor de duur van één jaar. En wij zoeken 2 FTE.

Geïnteresseerd?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Inge Berben, programmamanager HGKM, tel 796-6949 of Ingrid Sealy, Afdelingshoofd MOA, tel. 715 2211 of kijk op www.bonairegov.com

Stuur je motivatiebrief en CV uiterlijk 28 juni 2020 via solliciteren@bonairegov.com. Reserveer 3 en 6 juli vast in je agenda voor de eerste selectiegesprekken. Bij vragen kun je contact met ons opnemen via bovenstaande telefoonnummers.

Lees ook: