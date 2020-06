11 Gedeeld

Foto Unicef Nederland

Kralendijk – Afgelopen vrijdag was het de internationale dag tegen kinderarbeid. Op deze dag wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor werkende kinderen. Wereldwijd werken 152 miljoen kinderen als kindarbeider, waarvan 73 miljoen kinderen onder gevaarlijke omstandigheden. UNICEF vindt kinderarbeid onacceptabel.

Kinderarbeid berooft kinderen onder meer van hun recht op scholing. Door kinderarbeid hebben kinderen geen mogelijkheid meer om gewoon kind te zijn en lijden daar lichamelijk en geestelijk onder.

Het eilandbestuur van Bonaire hecht veel waarde aan de ontwikkeling van het kind en wil bevorderen dat kinderen zoveel mogelijk kind kunnen zijn en eerlijke kansen krijgen. De plek waar we geboren worden kiezen we namelijk niet zelf en de eerste jaren van ons leven hebben grote invloed op onze verdere ontwikkeling. De jeugd is niet alleen onze toekomst, maar ook ons heden. Nu is het moment waarop we voor onze kinderen moeten zorgen, zodat ze zichzelf volledig kunnen ontwikkelen.

Het eilandbestuur is dan ook blij met projecten als het UNICEF kinderrechten filmfestival. Het filmfestival laat kinderen op een creatieve manier over kinderrechten nadenken. Vervolgens gaan ze actief aan de slag met het gekozen recht.

Daarnaast is het van belang dat we ook naar onszelf kijken. Als samenleving kunnen wij onze steen bijdragen aan het tegen gaan van kinderarbeid door onder meer bewust te zijn van de herkomst van de producten die we aanschaffen.

Een slotboodschap van gedeputeerde Nina den Heyer:

‘We begrijpen dat de huidige crisis een grote impact heeft op onze samenleving. Toch vragen we aan de gemeenschap om een veilige omgeving voor onze kinderen te waarborgen’.

