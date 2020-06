5 Gedeeld

We beleven woelige tijden met de COVID-crisis, de sluiting van onze grenzen en de economische effecten die daar uit voortvloeien. Wat is eigenlijk het overheersende gevoel over de manier waarop door onze bestuurders en onze politici wordt omgegaan met de situatie?

Zijn we tevreden? Ontevreden? Wie verrast ons en in wie of wat zijn we teleurgesteld. Heeft de huidige crisis geleid tot nieuwe inzichten over onze status als ‘Openbaar Lichaam’ in het Nederlandse staatsbestel?

Samen met de collega’s van Linkels & Partners hebben we ook nu weer de handen ineengeslagen voor een interessante enquête, waarin je je mening kunt geven over bovenstaande en andere onderwerpen. Vanaf komend weekeinde publiceren we, in een aantal artikelen, de resultaten.

Je antwoorden zijn anoniem. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten. De vragen staan er in het Nederlands en Papiamentu.

Je kunt ook deze QR code scannen om de enquête op je mobiel in te vullen:

QR Code Enquête Politieke Situatie Bonaire