30 Gedeeld

Chefkok Corjan Hoogerheide van het restaurant ‘LEKKER THUIS’ op het Red Palm Village Resort, is beroemd door zijn culinaire prestaties in verschillende toprestaurants maar ook door zijn optreden als regionale TV kok en zijn kookboek ‘De helft is liefde’. Ook op Bonaire is Corjan op TV te zien geweest in het programma Brunch & Babbels dat op zondagen werd opgenomen vanuit het restaurant van het resort. Corjan zal regelmatig recepten delen op Bonaire.nu

Zelfgemaakte bitterballen

Bitterballen, wie kent ze niet? Een populaire snack die vaak als onderdeel van een bittergarnituur wordt geserveerd op feesten en partijen in zowel Nederland als België. Elders zijn deze gefrituurde ragoutballetjes nauwelijks bekend, op Suriname en Indonesië na, waar ze ook wel eens gegeten worden.

Natuurlijk kun je bitterballen in de supermarkt of bij de snackbar kopen, maar Corjan leert ze je zelf te maken. Hij gebruikt voor de vulling geitenvlees, maar een ander soort stoofvlees kan ook. Dus dit is jouw kans om jouw gasten eens te verrassen met zelfgemaakte bitterballen van geitenvlees!

Overigens kun je dit recept ook gebruiken om zelf vleeskroketten te maken. Een bitterbal is namelijk gewoon de kleine, ronde versie van een kroket.

Ingrediënten

1 kilo geitenvlees (of ander stoofvlees)

1 ui

4 champignons

4 teenjes knoflook

stuk prei

1/3 rode peper

1 steel bleekselderij

2 eetlepels tomatenpuree

piccalilly

1 eetlepel kerriepoeder

1/3 eetlepel komijnpoeder

2 citroenbladen

3 laurierbladen

1 steranijs

scheutje rode wijn

scheutje ketjap

4 takjes peterselie

vleesbouillon

4 blaadjes gelatine

150 gram boter

180 gram bloem

paneermeel

1 ei

Benodigdheden

zeef

garde

ijsknijper

frituurpan

Recept

Bestrooi het vlees met peper en zout en bak het rondom bruin in de koekenpan.

Voeg de groentemix toe aan het vlees

Snijd alle groenten in kleine blokjes en bak ze vervolgens even aan in een andere pan. Ontzuur de tomatenpuree in de pan samen met de kerriepoeder en komijn. Blus dit af met de rode wijn, kook de bakresten los en giet deze bij het vlees in een kookpan.

Voeg ook de steranijs, de citroen-, laurierbladeren, een scheutje ketjap en de piccalilly toe. In de piccalilly en de wijn zitten zuur dat de spiermassa van het vlees zacht maakt.

Vlees en groente in de vleesbouillon

Vul een kookpan met vleesbouillon. Zorg ervoor dat het vlees en de groenten onder water staan. Breng deze aan de kook en laat dit daarna langzaam sudderen tot het vlees gaar is. Proef tijdens het sudderen even, zodat je de smaak nog wat kan sturen. Het mooie van stoven is dat je zelf de smaak van het eindresultaat bepaalt.

Laat het gare vlees in het vocht afkoelen zodat het stoofvocht lekker in het vlees (terug) trekt.

Breng de dag erna de pan weer aan de kook en zeef het vlees met de groenten eruit. Vang het stoofvocht op. Verwijder de steranijs en de citroen- en laurierbladeren. Vervolgens snijd je het vlees in kleine stukjes, op de draad van het vlees.

Smelt in een kookpan de boter en roer daar de bloem doorheen en gaar deze zodat een roux (sausbasis) ontstaat die voor de binding gaat zorgen van de ragout.

Voeg de helft van het stoofvocht toe en breng dit aan de kook. Roer met een garde tot een klontvrij geheel en voeg de rest van het vocht toe tot een dikke ‘salpicon’ (dikke ragoutsaus) ontstaat.

Roer het fijngesneden vlees, gehakte peterselie en de groenten erdoor. Week de gelatine in koud water en roer het er vervolgens ook door. Gelatine zorgt ervoor dat de koude ragout extra stevig is om er makkelijk ballen of kroketten van te rollen. Die extra dikte verdwijnt omdat gelatine bij verwarmen smelt.

Laat de ‘salpicon’ afkoelen in de koelkast. Vervolgens kun je er dan de gewenste vorm van maken. Voor bitterballen kun je een ijsknijper gebruiken. Daarna kun je de ballen mooi rond rollen.

Haal de gevormde ballen door de bloem. Klop het ei los en haal de ballen er doorheen. Tenslotte rol je de ballen goed door het paneermeel.

Breng de frituurpan op temperatuur. Frituur de ballen mooi goudbruin. Serveer ze met piccalilly of mosterd, wat jij lekker vindt.

Het eindresultaat

Eet smakelijk

Lees ook: