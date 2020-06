3 Gedeeld

Hoe val je met jouw bedrijf online op? Hoe word je gezien op de telefoon van jouw potentiële klant? Waar bevindt jouw klant zich online? De hele dag door kijken mensen op hun smartphone, ze swipen en scrollen er wat af. Online adverteren loont, zeker nu.

Media gebruik

Overal waar je komt zie je mensen met hun telefoon, bij de sportschool, in de supermarkt, zelfs tijdens een romantisch diner voor twee. Mensen zijn 24/7 in slechts één klik online. Gemiddeld pakken we maar liefst 65,8 keer per dag onze telefoon. Volgens onderzoekers staren we gemiddeld 4 uur per dag naar het beeldscherm van onze smartphone. (Bron: AppOptix)

Als we vervolgens kijken naar de gemiddelde luistertijd van radiozenders, zien we dat dit ruim een uur minder is dan we aan tijd op onze telefoon spenderen. Onder deze luistertijd valt ook het luisteren naar eigen muziek en streamings-diensten. Het luisteren naar live radio, waar wel advertenties te horen zijn, bedraagt gemiddeld 1:53 uur per dag. (Bron: NLO)

Gedrukte media is de hekkensluiter wat betreft onze dagelijkse aandacht. Mensen trekken dagelijks slechts 36 minuten uit voor gedrukte media, waaronder boeken, kranten en tijdschriften vallen.

De leestijd daalt, behalve van online nieuws. Nederlanders zijn de afgelopen zestig jaar minder tijd gaan besteden aan het lezen. De groei in het digitale lezen – zowel van online nieuws als van digitale boeken, kranten en tijdschriften – compenseert de krimp bij gedrukte media niet.

(Bron: Leesmonitor )

We kunnen uit bovenstaande de conclusie trekken dat mensen, gedurende de dag, het meest naar het scherm van hun smartphone turen. Vaak is het zelfs het eerste wat ze doen als ze ‘s ochtends opstaan. De laatste handeling voor ze slapen gaan is het uitzetten van de telefoon. Online adverteren is daardoor een prima manier om jouw bedrijf te promoten. Maar waar online bevindt jouw doelgroep zich?

Nieuws wordt iedere dag gelezen

ABC Online Media beheert maar liefst vijf nieuwswebsites. Op deze websites hebben we een grote verscheidenheid aan lezers, die dagelijks meerdere keren de website bezoeken om op de hoogte te blijven van de recente ontwikkelingen. Iedere dag brengen we op de verschillende websites gratis het nieuws. In onderstaande afbeelding is een versimpelde weergave te zien van de doelgroepen die wij met onze websites bereiken.

Wanneer je besluit om te adverteren op onze websites hebben we gedetailleerde overzichten per website beschikbaar. We kunnen samen kijken op welke van onze sites jouw advertentie het beste tot zijn recht komt. En waar jouw doelgroep zich bevindt. Aan al onze websites is een Facebook pagina gekoppeld waar tevens jouw advertentie onder de aandacht van onze volgers wordt gebracht. Ook zijn we actief op Instagram en Twitter.

Uitgelicht: Advertentie Plus

Om jouw boodschap duidelijk over te brengen naar onze lezers hebben we zeer veel uiteenlopende mogelijkheden en producten. Maak vrijblijvend een afspraak, voor een gedetailleerde uitleg over al deze mogelijkheden.

Ons nieuwste product is de Advertentie plus, de naam plus is gekozen omdat deze net even wat meer mogelijkheden biedt dan een “gewone” advertentie. De Advertentie plus biedt in de eerste plaats meer ruimte voor foto’s, maar liefst 4 stuks! Dit is ideaal om jouw product, dienst of bedrijf goed te laten zien. De tekst waaruit de Advertentie plus bestaat is langer dan bij een “gewone”advertentie, dit komt de vindbaarheid in zoekmachines ten goede.

De Advertentie plus is ontstaan door de vraag van klanten van ABC Online Media. Door in te spelen op de vraag vanuit de klant hebben we het “gat” tussen een advertentie en een Advertorial weten te dichten met de Advertentie plus. Wanneer je vindt dat de Advertentie plus niet genoeg mogelijkheden voor je biedt, kun je kiezen voor een Advertorial, deze is nog uitgebreider.

Contact

Wil jij ook online gaan adverteren en via onze websites jouw bedrijf onder de aandacht brengen? Neem contact op met Sander Engelbertink, Sales en Marketing, voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak. We delen graag onze kennis en ervaring over de online vindbaarheid van jouw bedrijf.

WhatsApp: +599 7870245

Telefoon: +599 7870245

Email: sander@abconlinemedia.com

