Hennyson Thielman van het Openbaar Lichaam Bonaire tijdens de introductie van het ondewerp. Foto: ABC Online Media

Kralendijk- De overheid van Bonaire brainstormt vandaag met vertegenwoordigers van de toerisme sector over de toekomst van het cruisetoerisme op het eiland.

Het cruisetoerisme was al onderwerp van discussie vóór de uitbraak van de Covid-crisis. Zo noemde Gezaghebber Edison Rijna de grote cruiseschepen op het eiland in gesprek met het dagblad Trouw ‘lelijke monsters’.

Gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe van Economische Zaken en Toerisme hield de aanwezigen voor dat de huidige crisis ook kansen biedt. “We moeten als eiland beslissen hoe we willen dat deze tak van het toerisme er in de toekomst uitziet. Streven we naar het aantrekken van alleen de kleinste en meest exclusieve schepen, of maken we andere keuzes als het hierom gaat? Dáár moeten we met zijn allen knopen over doorhakken”, aldus de gedeputeerde.

Masterplan 2030

De sessie van vandaag past in een reeks bijeenkomsten als het gaat om het Masterplan 2030, dat moet dienen als een blauwdruk voor de toekomstige ontwikkeling van het eiland.

